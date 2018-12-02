ДТП со смертельным исходом в Горном районе

ДТП со смертельным исходом произошло на 182 км автодороги «Вилюй» в субботу, сообщает пресс-служба ГИБДД МВД по Якутии.
«1 декабря примерно в 15 часов 47-летний водитель Toyota Wish, обгоняя бензовоз Volvo, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Dyna», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ДТП произошло возле заправочной станции при заезде в село Бердигестях.
Водители автомобилей были трезвыми, а также пристегнуты ремнями безопасности.
Источник: http://news.ykt.ru/article/80574