Друзья внука обокрали бабушку

В ОМВД России по Ленскому району обратилась 69-летняя местная жительница с заявлением о краже из ее квартиры телевизора «Samsung» и шуруповерта.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый за кражу 42-летний мужчина.

Выяснилось, что в тот день 30-летний внук потерпевшей во время её отсутствия пригласил в квартиру своих знакомых. Во время совместного распития алкогольных напитков он уснул. Воспользовавшись этим, подозреваемый похитил телевизор и шуроповёрт. Похищенное он оставил на хранение в соседней квартире у знакомых, объяснив им, что поругался с женой и забрал из дома своё имущество. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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