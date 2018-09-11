Друзья ушли, а с ними и сумка с деньгами

В ОМВД России по Намскому району обратился местный житель с заявлением о краже сумки с денежными средствами в размере 6400 рублей из его квартиры.

Выяснилось, что за несколько дней до этого у мужчины состоялась крупная сделка: он успешно обменял свою трехкомнатную квартиру на однокомнатную с доплатой. Крупную сумму денег ему перечислили на расчетный счет в банке, а незначительную часть он попросил наличными. Было решено пригласить друзей, чтоб отметить это радостное событие. Во время застолья мужчина уснул, а по пробуждению он не обнаружил ни друзей, ни сумку с деньгами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Выяснилось, что сумку с деньгами хозяина похитила 49-летняя жительница района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»