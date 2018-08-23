Древний человек активно использовал бивни мамонтов

На страницах газеты «Заря Яны» Виктор Михайлович Дьяконов, руководитель научной экспедиции в Усть-Янском улусе, поделился интересными фактами из жизни древних людей и своими предположениями о причинах исчезновения мамонтов.

В частности, ученый утверждает, что стоянки древнего человека на территории устьянья датируются 30 тысячами лет до н.э. Интервью с ним мы публикуем с небольшими сокращениями.

Виктор Михайлович Дьяконов — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела археологии и этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской Академии Наук.

— Территория Усть-Янского района весьма большая и здесь много «белых пятен» в плане археологического изучения. В Уяндинском наслеге последние археологические разведки проводились аж в начале 1990-х годов. Тогда в этой экспедиции приняли участие археологи – Степан Ильич Эверстов и Евгений Ионович Елисеев. Во время той экспедиции они сплавлялись по рекам Иргичээн и Уяндино и смогли обнаружить три стоянки древних людей в горной части Уяндино, датированных концом каменного века.

А если говорить в общем, то на сегодняшний день на территории Усть-Янского района всего обнаружено около 20 памятников археологии. И для такой территории это довольно немного, что еще раз свидетельствует о малой исследованности вашего края. Здесь скрыто очень много тайн, которые мне хочется понять.

Человек разумный, хомо сапиенс – вид, который появился на планете Земля около 60–70 тыс. лет до нашей эры, но самые ранние свидетельства пребывания человека конкретно в Усть-Янском районе – это стоянки древнего человека, датируемые возрастом 30 тысяч лет до нашей эры.

В ходе своей деятельности мы пытаемся понять склад мышления древнего человека, понять пути его развития – все это громоздкая, трудоемкая и в то же время кропотливая работа. Но тем приятнее и заслуженнее ощущаются ее результаты.

На данном этапе мы пытаемся выяснить, что за народы жили в Арктике в разные временные промежутки – 10 тысяч лет, 20 тысяч лет до нашей эры, как они выживали, как приспосабливались к суровым условиям. Каждый день для человека был очередным испытанием, борьбой за жизнь. И все условия для выживания люди создавали своими руками.

Кроме того, Усть-Янский район это одна из Арктических территорий с уникальной природой. В него входят разные ландшафтные зоны – горы, тундра и тайга. Немногие знают, что нынешняя северная территория в плейстоцене (конце ледникового периода) вообще являлась другим материком с совсем непохожей на нынешнюю флорой и фауной. Острова соединялись с сушей, леса фактически не было, а была голая тундра.

Как тогда, так и сейчас, Усть-Янский район представлял собой край материка. В нем и сейчас сходятся горные хребты, после которых ближе к морю уже образуется тундра.

Но еще раз попрошу на минутку представить, какова бы стала жизнь, если бы прямо сейчас исчезли все блага развитой цивилизации. Особенно как тяжело бы давалось выживание зимой. А ведь те люди здесь как-то жили. И на вопрос как именно они жили, мы и стараемся найти ответ.

Имеется много свидетельств, что предки были мудрыми людьми. В чем выражается мудрость? Допустим, если они добывали зверя, то использовали все, из чего он состоял – кости, шкуру, сухожилия. Из сухожилий создавали нити, шкуру обрабатывали и делали себе одежду, из костей получались орудия, как для труда, так и для охоты. И вполне логично, что занимаясь каким-то делом на протяжении долгих лет, у человека развивалось мастерство в ремесле. К примеру, мы находили костяные иголки, ушко которых составляло всего полмиллиметра. Можно ли предположить, что в те времена, когда все изготавливалось вручную, были умельцы, способные создавать такие тонкие нити?

Но что самое главное, древние люди жили, охотились и занимались ремеслом с благодарностью, с верой в высшие силы. Свидетельства тому – найденные наскальные рисунки. По ним видно, что древний человек почитал духов животных, молился за то, чтобы олени, лоси, и иные звери снова возрождались. Люди охотились на этих животных, они им же и поклонялись, ведь от существования вторых напрямую зависело выживание древнего человека как вида. Помимо ремесла у наших предков была своя культура, песни, легенды, мифы, да и много чего еще.

— А что вы можете рассказать по поводу традиционных промыслов людей тех времен?

— В то время на территории Усть-Янского были распространены такие животные как мамонты, шерстистые носороги, овцебыки, бизоны, пещерные медведи и львы. И найденные останки позволяют нам предположить, что человек умел активно и успешно охотиться на некоторых из них. Также исследования дают нам понять, что на тот момент были распространены и современные виды животных. Например, существуют материальные доказательства того, что из костей зайца древние люди изготавливали себе бусы, ожерелья и другие украшения.

Но мне хотелось бы подробней остановиться на мамонтах. До сих пор в научных кругах продолжаются споры касательно того, какую роль сыграл человек в том, что эта мегафауна вымерла, и охотился ли человек на мамонтов только лишь ради мяса? Или причиной их вымирания стали природные факторы? Ввиду того, что споры еще продолжают тянуться, я обговорю только те моменты, которые подтверждены фактами. В частности, нам известно, что кроме мяса и шкур, человек использовал бивни мамонтов. Из них он изготавливал орудия, строил жилище.

Подтверждением этого могут служить обнаруженные кладбища мамонтов, которые представляют собой скопления костей и бивней. Проведенные исследования этих зон дали нам понять, что древний человек точно приходил в эти места и пользовался лежащими там останками. Древние люди умели каким-то образом выпрямлять бивни. Делалось это путем распаривания или как-то еще, на данном этапе установить трудно. Но в результате получались длинные наконечники, которые по-английски называются «foreshaft». И такими копьями наши предки поразительно точно умели охотиться.

— Куда все-таки делись мамонты?

— По современным данным, около 10-12 тысяч лет назад начали происходить глобальные климатические изменения, которые можно даже назвать экологической катастрофой. Закончилась геологическая эпоха плейстоцена или же ледникового периода и наступила эпоха голоцена – периода, в котором продолжаем жить мы с вами. Началось глобальное потепление, которое существенно повлияло на климатическую обстановку по всему миру. Эти изменения происходили весьма скоротечно, а потому не готовые к таким переменам многие стадные животные, живущие в Арктике, вымерли – среди них как раз-таки оказались мамонты, бизоны, а также плейстоценовая лошадь, которая до смены периодов была одним из основных объектов охоты древних людей. Кстати говоря, шерстистые носороги вымерли еще раньше, чем началось глобальное потепление.

Наиболее вероятно, что причиной явления стало увеличение активности солнца и значительный выброс радиации, которые в совокупности и погубили мегафауну плейстоцена. Но самого человека это не погубило, ведь тот сумел быстро и весьма эффективно приспособиться к новым условиям, к быстро изменяющемуся миру. Безусловно, чтобы выжить, ему пришлось изрядно пошевелить извилинами, и именно тогда произошла целая революция в технологиях.

В ледниковом периоде люди охотились на крупных стадных животных – бизонов, лошадей или мамонтов при помощи копий и дротиков. Но теперь все эти животные вымерли, и остались по большей части не стадные животные – лоси, медведи и им подобные. На них было сложно охотиться только лишь копьем. То есть для того чтобы выжить на новообразованном пространстве, нужно было срочно менять стратегию охоты и промысла. Поэтому под влиянием таких факторов, человеком было изобретено очень эффективное на то время оружие дистанционного боя – лук и стрелы.

Также в новых условиях жизни очень сильную роль в жизни людей начало играть рыболовство. И в тот же период люди пришли к подледной рыбалке. Свидетельствуют о том найденные на стоянках древних людей каменные топоры.

Как мы установили взаимосвязь между развитием подледной рыбалки и наличием каменных топоров? В этом нам помогла специальность нашего коллеги из Японии – трасология. Трасология занимается изучением износа каменных предметов. Такой метод позволяет достаточно точно установить, в каких целях применялось то или иное орудие труда.

Как выяснилось, многие найденные топоры на самом деле использовались для пробивания льда. Существующие сейчас технологии подледной рыбалки существовали еще с эпохи мезолита, переводя на доступный язык – среднего каменного века, который протекал 9–6 тыс. лет до нашей эры.

Также есть свидетельства о том, что около 8 тыс. лет назад человек уже разводил собак, то есть занимался селекцией. На месте стоянок археологи обнаруживали кости собак. Было выяснено, что собаки подразделялись на два вида – охотничьи и транспортные. То есть получается, что уже в то время активно использовалась технология собачьих упряжек и были изобретены нарты.

— Какие у вас дальнейшие планы, затрагивающие наш район?

— Я надеюсь, что исследования в Усть-Янском районе будут продолжены. Мы собираемся провести исследования, охватывающие тундровую часть рядом с н. Уянди, посетить озеро Бакы, чего не получилось сделать в этом году, и что мы, я думаю, еще успеем наверстать. Это озеро нас интересует своим географическим положением на границе гор и тундры, на водоразделе самостоятельных рек, уходящих в сторону Северного Ледовитого океана, и рек, входящих в бассейн Индигирки, таких как Иргичээн, Уяндино, Силяннях.

Мы надеемся, что там высока вероятность найти следы пребывания древнего человека. Древние люди в основном все кочевали, а потому жили там, где придется. На стоянках Колымы и Индигирки были найдены орудия труда, изготовленные из вулканического стекла – обсидиана. Химический состав обсидиана из разных источников уникален, то есть можно практически точно определить из какого месторождения он происходит. А все потому, что у каждого вулкана свой уникальный состав магмы. Изучив найденный на Колыме и Индигирке обсидиан, мы выяснили, что туда он попадал с озера Красное, что на Восточной Чукотке, расстояние до которого составляет 1,5-2 тыс. километров.

Поистине потрясает, как люди в те времена умудрялись преодолевать такие огромные расстояния, полагаясь лишь на свои собственные силы и возможности. Кроме того, дальнейшее изучение строя древних людей позволило нам прийти к выводу, что они прекрасно разбирались в свойствах камней, – понимали, какой лучше поддается шлифовке, какой лучше ретушировать, у каких камней наиболее острый край. В этом и может крыться причина транзита указанных материалов на такие далекие расстояния. И если продолжать мысль, то можно даже предположить, что камень был чем-то сродни валюте того времени.

Со временем близость с природными материалами сыграла решающую роль в становлении передовой мысли – люди обрели возможность создать свой первый искусственный материал – керамику. А ведь сколько надо было навыков и труда, чтобы эта идея обрела свою жизнь – взять глину, смешать с песком, обжечь на костре и провести разные другие манипуляции. Постигая мастерство, люди научились делать посуду, керамику – открылся поистине широчайший простор для творчества. И вообще считается, что зародившееся издревле гончарство распространялось в Якутии вплоть до XX века. Древность этого ремесла объясняет и то, что дух гончара считался в мифологии якутов сильнее духа кузнеца, который, в свою очередь ставился выше духа шамана. Все потому, что горшечник тесно общался с разными проявлениями природы – заговаривал землю, входил с ней в тесный контакт, а при обжиге глины вступал в взаимосвязь с огнем.

— В завершении разговора может у вас будут какие-нибудь пожелания нашим жителям?

— Мне хотелось бы поблагодарить всех жителей Усть-Янского района за проявленное гостеприимство. Познакомившись с местным населением поближе, мы были впечатлены тем патриотизмом, который у них имеется. Здесь, на Севере, отчетливо чувствуется взаимовыручка и поддержка. Видимо, сама природа диктует такое поведение ввиду суровых условий.

Все это выливается в любовь к своей культуре, родному краю. И я это всецело одобряю, ведь, если мы живем на этой земле, то должны уважительно к ней относиться.