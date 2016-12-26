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26 декабря 2016, 12:40
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Драма на охоте в Верхневилюйском улусе

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Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Верхневилюйском районе возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя села Оргет по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, днем 20 декабря 2016 года в местности Ампаардаах, расположенной в 110 км от села Оргетцы Верхневилюйского района Республика Саха (Якутия), охотник во время преследования на снегоходе лося заметил движение среди деревьев.
Предположив, что там находится животное, но достоверно не убедившись в этом, мужчина произвел два выстрела из нарезного охотничьего ружья марки «СКС» в направлении деревьев.
Позднее мужчина выяснил, что за деревьями находился другой охотник, который в результате выстрелов получил огнестрельное пулевое сквозное ранение грудной клетки и скончался на месте происшествия в короткий промежуток времени.
Тело погибшего приятеля мужчина доставил в село и сообщил о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов.
В настоящее время следователи проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается.

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Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда ДВОРЕЦКАЯ.
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