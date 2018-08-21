Драка в ночном клубе Якутска

На пульт дежурной части МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение по факту причинения средней тяжести вреда здоровью в одном из ночных клубов города.

В ходе реализации оперативной информации сотрудники полиции установили причастность 20-летнего безработного местного жителя.

Выяснилось, что двое молодых мужчин вместе распивали алкогольные напитки. После чего между мужчинами произошла ссора из-за старых обид. В результате чего завязалась драка, в ходе которой подозреваемый нанес знакомому удар.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».