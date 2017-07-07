Девушка попала в больницу после драки со знакомой

В первый отдел полиции МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о госпитализации молодой женщины в больницу с тяжкими телесными повреждениями.

Злоумышленником оказалась ранее судимая за разбой 25-летняя знакомая потерпевшей.

Установлено, что в вечернее время суток пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения явилась к подозреваемой. Выяснилось, что между молодыми женщинами были неприязненные отношения.

При таких обстоятельствах и речи не могло идти о «визите вежливости», разбирательства с оппонентом закончились для визитера травмами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».