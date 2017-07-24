Дожди в Якутске будут идти всю неделю

Дождливая погода, установившаяся в понедельник, продолжится до конца рабочей недели.

Во вторник, 25 июля, температура воздуха ночью составит +11, в дневные часы +23, погода будет облачной. Ветер также будет дуть северо-западный 3 м/с.

В среду, 26 июля, ночью столбик термометра составит +10 градусов, днем +24, ветер будет дуть северо-западный 3 м/с. Погода будет облачной, временами дождь.

В четверг, 27 июля, ночью +11 градусов, днем температура воздуха составит +27. Ветер будет дуть юго-западный 3 м/с, местами дождь.

В пятницу, 28 июля, переменная облачность, небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +11 градусов, днем +26. Ветер будет дуть северо-западный 5 м/с.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 26-27 июля:

На западе, северо-западе, по нижней Лене небольшие и умеренные дожди, местами ливни, грозы, на юге и северо-востоке местами небольшие дожди, на побережье и при грозах порывистый ветер до 12-17 м/с, температура ночью +9+14, при прояснениях +1+6, днем +23+28, при дождях и на севере +13+18°.