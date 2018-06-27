Дожди размыли участок трассы «Колыма»

Временно закрыто движение на участке км 651 автомагистрали Р-504 «Колыма» в Якутии, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Вилюй».
В организации сообщили, что с 7:45 часов 27 июня на этом участке автомагистрали закрыто движение для всех видов автотранспорта.
«Ограничение связано с обильными осадками, из-за которых произошел размыв насыпи земляного полотна в горной местности. Для ликвидации размыва земляного полотна мобилизовали дорожную технику», — пояснили в Упрдор.
Источник: http://yk24.ru/index/nauka/vremenno-zakryito-dvizhenie-na-uchastke-avtomagistrali-%C2%ABkolyima%C2%BB-v-yakutii
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