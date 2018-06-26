Дожди пришли в Якутию

Прогноз погоды в Якутске на 26-27 июня

В начале ночи небольшой дождь, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура воздуха ночью +13,+15°, днем +22,+24°.

Прогноз погоды в республике на 28-29 июня.

В центральных районах, на западе, юге, востоке, местами небольшие и умеренные кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром до 15-20 м/с, в Арктических районах местами мокрый снег. Температура воздуха ночью +12+17, при прояснении +5+10, на севере 0,+5, побережье местами до -3°, днем +22+27, при дождях +16+21, на севере +8+13, на побережье +1+6°.