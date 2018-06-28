Дожди не торопятся уходить из Якутии

Завтра в Якутске синоптики прогнозируют переменную облачность, утром и днем дождь, ветер восточный 3-8 м/с, температура ночью +11,+13°, днем +21,+23°.

В выходные на юге Якутии пройдет небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза, в низовье Колымы местами небольшой мокрый снег. 1 июля на северо-западе, нижней Лене, днем по Верхоянью небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах, 1 июля на северо-западе, нижней Лене порывистый до 15-20 м/с, в Анабарском и Булунском районах до 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +10+15, на северо-востоке +5+10, на побережье -1+4, на северо-западе +13+18, днем +22+27, при дождях на юге, севере +15+20, в низовье Колымы +1+6, на западе +25+30°.