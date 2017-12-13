Дождь наград пролился на юную якутянку на международном телеконкурсе

Якутянка Аида ФИЛИППОВА получила на конкурсе в Москве звание Дипломанта XVIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»! Впервые в истории конкурса «Щелкунчик», по инициативе членов жюри, оргкомитет конкурса учредил для Аиды Приз — «Мини Щелкунчик». Этот приз торжественно вручили на церемонии награждения нашей якутянке Аиде Филипповой, учащейся «Академии музыки» ЯМК им.М.Н. Жиркова, которая покорила сердца членов жюри своей «невероятной собранностью, своей искренностью, артистизмом; за чистоту сердца и преданность музыке».

Так же специальный Приз учредила компания, давний друг и партнёр конкурса «Щелкунчик», «Yamaha Music» в лице генерального директора Ёсинора САСАКИ. Он вручил Аиде Филипповой гибридное фортепиано Yamaha NU-1X Avant Grand (очень дорогой инструмент).

Так же Аида Филиппова стала стипендиатом Международного благотворительного фонда Владимира СПИВАКОВА, входящего в попечительский совет конкурса «Щелкунчик».

Кроме того, Благотворительный фонд «ИФД Капитал Ъ» за яркие достижения в инструментальном исполнительстве вручил Аиде премию.

Аида Филиппова — учащаяся «Академии музыки» Якутского музыкального колледжа имени Марка Николаевича Жиркова, победитель первого года Республиканского проекта «Музыка для всех» (Якутск, ноябрь 2014), Лауреат 1-й премии XVII Республиканского открытого конкурса молодых исполнителей «Новые имена Якутии» (Якутск, январь 2017), Лауреат 1-й премии VIII INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION (Сербия, Белград. Май 2017), Дипломант XVIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Класс профессора РАЕ, Отличника культуры РС(Я), дважды Лауреата ОА города Якутска в области «Культуры», Лауреата премии М.Е. Николаева «Знанием победишь» ЧЕСТНЫХ Оксаны Юрьевны.