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Доверчивая якутянка, заказав средство для похудения, лишилась 400 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по Ленскому району обратилась 46-летняя горожанка с заявлением о том, что неизвестные обманным путем завладели ее денежными средствами в размере 472 000 рублей.   

Выяснилось, что весной этого года заявительница через социальную сеть «Одноклассники» заказала себе средство для похудения. Через два месяца она получила посылку, оплатила за товар и в течение определенного времени приняла средство для похудения, которое ей не помогло.

В августе на ее личный номер поступил звонок от неизвестного мужчины, который, представившись, сотрудником Следственного комитета заявил, что биологически-активную добавку она заказала у мошенников. Также он сообщил, что на них возбуждено уголовное дело и что, якобы много людей пострадало после принятия данного средства. Затем под предлогом защиты интересов потерпевшей в суде неизвестный рекомендовал срочно оплатить услуги адвоката и медицинское обследование для суда, озвучив при этом перечень сложных анализов.

Услышав ответ женщины, что такие анализы в Ленске не делают, уже другой персонаж действа, женщина, представившаяся адвокатом, предложила решить этот вопрос и собрать необходимый пакет документов за 67 000 рублей. Во время телефонного разговора она дала указания по переводу денежных средств через международный терминал оплаты системы «Payeer». Потерпевшая исполнила все указания мошенницы и совершила перевод денег, сообщив после оплаты дату, время и номер чека.

На следующий день снова позвонила эта же женщина и сообщила, что потерпевшая выиграла суд и может получить компенсацию в размере 20 000 000 рублей. Но так как счета арестованы она пояснила, что за каждый миллион необходимо ввести оплату 5 000 рублей, что составило в сумме  100 000 рублей. Собрав необходимую сумму, женщина пошла в банк и через кассира-оператора перевела деньги на указанный номер по системе «Колибри». Через несколько часов перезвонила та же женщина и сообщила об успешном совершении платежа и о том, что передает документы «Центробанку».

Примерно через 5 минут ей позвонил другой  женский голос и, представившись, заместителем директора банка, заявил, что будет лично заниматься переводом компенсации, а для этого потерпевшей необходимо перевести 200 100 рублей. Это необходимо для отмены арестов со счетов, заявила мошенница. В очередной раз поверив обещаниям, жительница Ленска вновь перевела требуемую сумму.

Аппетиты мошенников возрастали, по мере поступления денег от доверчивой якутянки. Тот же приятный женский голос позвонил и вновь сообщил, что необходимо оформить «золотую карту» стоимостью 400 000 рублей, либо заказать доставку денег инкассацией за 180 000 рублей. Только тогда потерпевшая поняла, что ее наглым образом обманывают. Обманутая женщина стала требовать у мошенников обратно свои деньги, на что в грубой форме ей стали угрожать и откровенно издеваться.

Жительнице г. Ленск оставалось только обратиться в полицию. По всем подсчетам она лишилась 472 тысяч рублей.

Источник:   Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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