Дотронуться сердцем нетрудно…: Открыт памятный знак на стене Перинатального центра

В Перинатальном центре Национального центра медицины состоялось событие, которое было как нельзя кстати в День защиты детей, – открытие мемориальной доски памяти первому директору Клиники акушерства, гинекологии и перинатологии Национального центра медицины Антонине Алексеевне ЕГОРОВОЙ.



— Мы решили провести церемонию открытия тихо, по-домашнему, — сказала мне накануне директор центра Наталья БАДМАЖАПОВА.

Но незамеченным событие, разумеется, не осталось. На открытие мемориальной доски в память об отличнике здравоохранения республики, акушере-гинекологе высшей категории, первом директоре Клиники акушерства, гинекологии и перинатологии Антонине Алексеевне ЕГОРОВОЙ пришли самые близкие ее люди: супруг – Борис Афанасьевич и их с Антониной Алексеевной дети: дочь – Вера Борисовна и сын — Алексей Борисович, коллеги, друзья семьи.

Открыв церемонию, Наталья Юрьевна предоставила слово генеральному директору больницы Николаю ЛУГИНОВУ.

— Уважаемые Борис Афанасьевич и Вера Борисовна, сегодня — знаковый день для вашей семьи и нашего центра, — сказал Николай Васильевич. — Антонина Алексеевна была первым директором Клиники акушерства и гинекологии нашего центра и с первых дней работы приложила все свои знания и умения, чтобы наладить работу в лучших традициях российской и мировой медицины. Специалист высокого класса, настоящий профессионал своего дела, виртуозный диагност, непревзойденный специалист, Антонина Алексеевна была первым учителем и заботливым наставником для многих поколений акушеров-гинекологов. Когда я был студентом, она вела у нас курс акушерства и гинекологии и осталась в моей памяти как человек чрезвычайно интеллигентный и аристократичный. Она никогда не повышала голос, была очень деликатной и по-матерински доброй. Уважаемые Борис Афанасьевич и Вера Борисовна, от коллектива нашего центра и себя лично желаю вам доброго здоровья, а нам, сотрудникам Национального центра, — сохранить добрую память об Антонине Алексеевне на долгие годы…

Очень тепло прозвучали и выступления заведующей кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского института СВФУ, председателя Регионального общества акушеров-гинекологов Розы ФИЛИППОВОЙ, ветерана здравоохранения республики Пантелеймона СЕМЕНОВА, заместителя директора Перинатального центра Радомира АЛЕКСАНДРОВА.

Честь открыть мемориальную доску памяти коллеги и учителя предоставили Розе Дмитриевне и Радомиру Ивановичу. Аплодисменты, цветы и светлая печаль в глазах присутствующих…



Отныне памятный знак на стене Перинатального центра будет напоминать о замечательном человеке, учителе и коллеге Антонине Алексеевне ЕГОРОВОЙ, первом директоре Клиники акушерства, гинекологии и перинатологии Национального центра медицины. Теперь «дотронуться сердцем» к памяти Антонины ЕГОРОВОЙ, если захотят, смогут и ее молодые коллеги, «племя младое и незнакомое», будущие акушеры, гинекологи, перинатологи, которые завтра придут на смену сегодняшним врачам.