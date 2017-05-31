Доступное жилье для молодых

З0 мая состоялся информационный семинар «О мерах поддержки молодежи городского округа «город Якутск» в решении жилищных вопросов», который провела постоянная комиссия по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

Мероприятие вызвало интерес у молодежи и в Большом зале Окружной администрации собралось около 130 человек, которые пришли узнать подробности о льготных жилищных программах для молодых, как республиканских, так и муниципальных, о доступных кредитных программах в разных банках. В одно время и в одном месте можно было получить всю нужную информацию.

Первый заместитель председателя Якутской городской Думы Марина СИЛКИНА, приветствуя участников, отметила:

— Приобретение собственного жилья – это одна из основных проблем большинства молодых семей. Для решения этого вопроса с 2011 года в городе Якутске действует программа по обеспечению жильем молодых семей. За это время 341 семья смогла улучшить свои жилищные условия. Ежегодно мы увеличиваем финансирование этой программы. Если в 2013 году 26 семей получили субсидию, то в этом году планируется выдать жилищные сертификаты 99 семьям – и это рекордное число за все годы действия программы. Надеюсь, вы получите ответы на все ваши вопросы, а прозвучавшая сегодня информация окажется интересной и полезной для вас.

Модератором семинара выступил председатель «молодежной» комиссии Якутской гордумы Никита ТИМОФЕЕВ, который подчеркнул важность своевременного информирования молодых о возможности участвовать в молодежных жилищных программах, финансирование которых увеличивается с каждым годом, и растет число воспользовавшихся ими молодых семей.

Игорь ТКАЧЕНКО, директор Департамента жилищных отношений Окружной администрации выступил с докладом о муниципальных и республиканских жилищных программах для молодежи городского округа «город Якутск».

«Обеспечение жильем молодых семей»на территории ГО «город Якутск»

Участником подпрограммы «Молодая семья» может стать молодая семья, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет.

Требования к участникам подпрограммы «Молодая семья»:

1. Отсутствие жилья или обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 9 кв.м. Площадь жилого помещения не учитывается, если дом признан непригодным для проживания.

3. Наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

4. Наличие регистрации по месту жительства (прописки) на территории ГО «город Якутск», в том числе в пригородных поселениях.

5. Отсутствие факта участия в жилищных программах за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.

Социальная выплата предоставляется в размере:

— 30% от расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей;

— 35% от расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.

Социальные выплаты используются:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома.

Так же Игорь Ткаченко рассказал о жилищной программе «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Якутска на 2013-2017 годы», в которой так же могут участвовать молодые люди, работающие в бюджетной сфере.

Из зала ему задали несколько вопросов, это был благоприятный момент для того, чтобы решить свои частные проблемы с участием директора департамента жилищных отношений, чем и воспользовались некоторые участники семинара.

Затем Анастасия НОВОСЕЛОВА, руководитель Агентство земельных отношений ОА г.Якутска, рассказала об условиях предоставлении земельных участков на территории городского округа «город Якутск».

Далее Никита Тимофеев предоставил слово представителям четырех банков — «Сбербанка», «ВТБ24», «Россельхозбанка», «Алмазэргиэнбанка», которые изложили информацию о своих молодежных ипотечных программах. Они так же ответили на конкретные вопросы участников семинара, пригласили их для личной консультации. За час до начала семинара в холле второго этажа расположились консультанты вышеназванных банков, к которым все желающие могли обратиться за подробной информацией.

Игорь Ткаченко, директор департамента жилищных отношений:

— Якутская городская Дума организовала информационный семинар на очень актуальную тему – обеспечение жильем молодых семей на территории ГО г.Якутск. Конечно, за полтора-два часа, отведенных на семинар, всех вопросов не охватить, но, по крайней мере, основные понятия, положения, механизмы реализации программ доведены напрямую до молодежи.

По заданным участниками семинара вопросам мы будем отрабатывать дополнительно, проведем консультации и в нашем департаменте, и в других структурах окружной администрации, которые были задействованы в этом семинаре. В целом, это очень полезное дело, которое необходимо продолжать и в дальнейшем.

Виктория ЗАХАРОВА, участница семинара:

— Наш дом пошел под снос, я где-то прочитала, что из-за этого мы не сможем участвовать в подпрограмме для молодых семей. Сегодня на семинаре я спросила об этом у директора ДЖОи он заверил, что это не помешает нам вступить в жилищную молодежную программу. То есть я получила ответ на свой вопрос и меня пригласили на личную консультацию. Также я взяла много распечатанной информации, внимательно с ней ознакомлюсь. Довольна, что смогла принять участие в этом семинаре с пользой для своей семьи.

Никита Тимофеев, председатель постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни:

— Мы впервые провели такое мероприятие в формате информационного семинара, привлекли специалистов департамента жилищных отношений, агентства земельных отношений и крупнейших банков г. Якутска.

На самом деле у нас в городе действуют очень хорошие программы по обеспечению жильем молодых семей, за последние три года 220 молодых семей смогли ими воспользоваться и получить сертификат. В среднем, он субсидирует около 30 процентов стоимости приобретаемого жилья, и эта хорошая финансовая поддержка. Есть так же и другие программы для бюджетников, индивидуального строительства, которыми так же могут воспользоваться молодые.

И, как мы сегодня узнали, почти у каждого банка есть свои ипотечные программы для молодых семей, и они могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса.

Такие информационные семинары мы хотим проводить ежегодно как раз перед тем, как начинается сбор заявок для участия в льготных жилищных программах – с 5 по 28 июня. Чтобы молодежь после семинара смогла подать заявку на участие в программе, встать в очередь, и в течение 5-6 лет получить сертификат на жилищную субсидию.

Вначале созыва возглавляемая мной постоянная комиссия Якутской городской Думы рассматривала итоги реализации жилищной программы для молодежи и констатировала, что она работала неэффективно – в год сертификаты получали всего 19-20 молодых семей. А ведь молодежь от 14 до 35 лет составляет треть населения г.Якутска – около 100 тысяч человек. Мы увеличили финансирование этой программы до 30 млн рублей ежегодно. Здесь надо понимать, как работает механизм финансирования таких программ: сколько вкладывает муниципалитет, столько добавляют республиканский и федеральный бюджеты. Таким образом, сегодня эти 30 миллионов утраиваются, и сумма финансирования увеличилась почти до 100 миллионов рублей ежегодно. Мы добились существенного сдвига – в этом году сертификаты получат 99 молодых семей, в 2015 получили 107.

Так что шансы на получении субсидии у молодых семей увеличились, им просто надо этим воспользоваться. Чтобы рассказать молодежи об этом, мы и проводим информационный семинар.