Доступная и высокотехнологичная: Какой будет медицина Якутии

Доступная и высокотехнологичная медицина, ориентированная на человека — приоритет политики республики в области здравоохранения. Инфраструктура, техническое оснащение, наработки ученых — все должно работать на благо людей. Об этом заявил врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в ходе дискуссионной площадки, посвященной проблемам и перспективам отрасли, сообщает ЯСИА.

Экспертами и спикерами площадки выступили представители медицинской общественности республики: практикующие врачи, ученые, сотрудники медицинских учебных заведений. Разговор строился вокруг ключевых проблем, связанных с оказанием медицинской помощи жителям Якутии. Их решение станет главной задачей в рамках обновленной стратегии развития республики.

Высокотехнологичной медицине — быть!

Учитывая территориальные и климатические особенности Якутии, усреднённые подходы и стандарты в здравоохранении не позволяют обеспечить доступную и качественную медицину каждому ее жителю. Поэтому каждое направление в медицине, в том числе, высокотехнологичная помощь, требует особого подхода. При этом главную роль должны играть интересы людей. Таков был лейтмотив выступлений спикеров и экспертов.+

Как отметил врио главы республики, в высокотехнологичной медицине у Якутии есть свои победы. За 10 лет объем высокотехнологичной медицинской помощи в республике вырос в 20 раз. Выросла и продолжительность жизни – на пять лет. По мнению Айсена Николаева, Якутия в этой сфере сегодня входит в число лучших в стране. Якутские центры медицины должны и дальше наращивать свой научный и кадровый потенциал, убежден он.

«Для нас это приоритет. Я согласен с медиками Якутии, в том, что в республике должен быть сформирован мощный многопрофильный центр высокотехнологичной медицины, особенно в области в кардиологии и онкологии. Много сегодня говорили о создании центра фундаментальных исследований. Это тоже одна из важнейших наших задач. Наработки, которые есть у наших врачей, ученых должны уже сегодня начинать работать на благо людей», — отметил Николаев.

Медицина должна быть доступной

Не редки случаи, когда пациенты месяцами ждут очереди, чтобы попасть к редким специалистам. Особенно удручает тот факт, что часто и подолгу встречи с врачом ждут маленькие пациенты. Ждут кардиологов, ортопедов… Причем не только в районах, но и в столице. А медицинская помощь должна быть своевременной и доступной каждому. Это стало второй ключевой темой выступлений.

Айсен Николаев согласился, что доступность качественной медицины – проблема для Якутии. Это заметно как в промышленных районах, так и в отдалённых северных. Не секрет, что Мирнинский, Алданский, Ленский, Нерюнгринский районы едут лечиться в Благовещенск, Иркутскую область, Москву, но не в Якутск. А значит проблему отставания промышленных районов в части оснащения высокотехнологичным медицинским оборудованием необходимо решать.

В отдельный блок должна быть выделена арктическая медицина, считает руководитель региона: «Проблемы Арктики известны. Первичная помощь там есть не везде, что уж говорить об узких специалистах. При этом мы понимаем, что те решения, которые работают в центральной зоне, не работают в условиях Арктики, равно как и то, что арктическая медицина — самая затратная».

Выходом может стать развитие санитарной авиации, например, использование более мобильных вертолетов российского производства, дальнейшая работа по созданию мобильных специализированных бригад.

Высказали медики и предложение о создании межрайоных специализированных медицинских центров и внедрении телемедицины. По мнению Николаева, эта политика правильная и нужная. К этой работе надо активно привлекать муниципалитеты.

Потрать рубль на профилактику, сэкономишь 10 на лечении

Еще одной темой дискуссии стало усиление профилактической работы с населением. В Якутии должны повсеместно внедряться современные методы профилактики, при этом особое внимание должно быть уделено ранней диагностике. Предложений звучало много: от пересмотра карты вакцинации жителей республики, до поддержки массовых видов спорта. Так, в Якутске, в последнее время стало модно ездить на велосипеде. Но каждый житель знает, что велосипедистам в городе приходится нелегко – очень не хватает велодорожек. Строительство последних — мера вроде бы не медицинская, но, по мнению многих врачей, может стать очень эффективной.

«Профилактика должна быть одним из ключевых направлений в области здравоохранения. Каждый рубль, вложенный в профилактику сегодня, сэкономит 10 рублей, которые будут потрачены лечение завтра. Наша цель, чтобы люди меньше болели и были здоровы. И я рад, что молодежь начинает понимать, что здоровье – это самый главный ресурс», — поддержал выступающих Айсен Николаев.

Обозначенная проблематика и высказанные предложения станут основой для разработки основных направлений обновлённой Стратегии развития Якутии. Напомним, серия дискуссионных площадок стартовала в Якутии 23 июля. Первое обсуждение касалось актуальных проблем сельского хозяйства. В ближайшее время в таком же формате обсудят вопросы развития культуры, промышленности, образования, транспорта и других отраслей. Целью эти встреч является формирование новой долгосрочной стратегии развития Якутии, которая определит будущее республики в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

