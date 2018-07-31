АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
13
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.07.2018, 1:21
Красота & Здоровье
Доступная и высокотехнологичная: Какой будет медицина Якутии
31.07.2018, 1:10
Культура & Образование
Фотофакт
Якутский режиссер с Катрин Денев
31.07.2018, 0:17
Политика
Экстра
Еще одной партии может быть отказано в регистрации партсписка на выборы в Ил Тумэн — СМИ
30.07.2018, 23:49
Политика
Зарегистрированы 4 кандидата на выборы главы Якутии
30.07.2018, 23:33
Политика
Экстра
На пост мэра Якутска претендуют 12 кандидатов
30.07.2018, 23:12
Политика
Эксклюзив
Ранее судимые нацелились на власть
30.07.2018, 21:58
Столица
Первые в России: лучшие муниципальные практики Якутска
30.07.2018, 21:51
Республика
31 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
30.07.2018, 20:19
Общество
Некролог
Назначена дата панихиды по Николаю Чиряеву
30.07.2018, 20:10
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
30.07.2018, 18:02
Столица
Продолжается прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший по профессии»
30.07.2018, 17:39
Спорт
В Якутске ожидается приезд Станислава Черчесова — главного тренера сборной России по футболу!
30.07.2018, 17:36
Общество
Некролог
Айсен Николаев выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Чиряева
30.07.2018, 17:32
Экономика
АК «Железные дороги Якутии» признана лучшим работодателем
30.07.2018, 17:26
Республика
VIII Спортивные игры народов Якутии пройдут в Усть-Алданском районе
30.07.2018, 17:15
Столица
В парке появились новые точки доступа к Wi- Fi
30.07.2018, 17:07
Происшествия
Мэрия Якутска подала иск на китайскую компанию «Чжода»
30.07.2018, 17:03
Финансы
Кредит на благоустройство жилого дома от Алмазэргиэнбанка под 7,5% годовых!
30.07.2018, 16:59
Происшествия
3 года «строгача» получил якутянин за кражу мобильного телефона  
30.07.2018, 16:42
Экономика
Якутскэнерго оценило в 54 миллиона рублей ущерб от хищения электроэнергии
30.07.2018, 16:26
Республика
На территории бывшей военной части в Якутске появится жилой микрорайон
30.07.2018, 16:11
Происшествия
В Якутске пьяный подросток перевернулся на «прадике»
30.07.2018, 15:48
Экология
Медведицу Хаарчаану научили выполнять команды «встать» и «сидеть»
30.07.2018, 15:45
Столица
В Якутске 1 августа отключат холодную воду
30.07.2018, 15:42
Происшествия
Жительницу Якутска поймали за подделкой печатей в санкнижках
30.07.2018, 15:32
Столица
84 мешка сухого мусора вывезли с острова Хатыстаах на 202 микрорайоне
30.07.2018, 15:23
Культура & Образование
Якутян приглашают стать частью масштабного арт-проекта «Священный табун мифических лошадей»
30.07.2018, 15:11
Общество
Патриотический десант МВД Якутии водрузил флаг ведомства на высоте 2291
30.07.2018, 15:03
Общество
Некролог
Ушел из жизни директор института физико-технических проблем Севера
30.07.2018, 15:00
Экономика
Лесные инспекторы выявили нарушения в работе подрядных организаций Газпрома
30.07.2018, 14:43
Спорт
Сюрприз от якутских боксеров. Итоги первенства России в Тюмени
30.07.2018, 14:37
Столица
Завершается прием заявок для участия в фотоконкурсе «Якутск глазами горожан»
30.07.2018, 14:25
Экология
Ученые заявили о гибели в Арктике археологических памятников
30.07.2018, 14:12
Экономика
В акватории грузового причала на реке Алдан проведена проверка
30.07.2018, 14:04
Общество
Айсен Николаев объявил благодарность шеф-повару
30.07.2018, 13:44
Политика
Сегодня день рождения зампреда правительства
30.07.2018, 13:30
Экономика
Как не потратить все деньги на распродажах
30.07.2018, 13:02
Происшествия
Резонанс
Якутская аномалия: Место массовой гибели птиц продезинфицировано
30.07.2018, 13:00
Спорт
Атлет элит-класса Игнатий Чомчоев готовится к Большому Кубку
30.07.2018, 12:55
Общество
Якутяне расстались с долгами
30.07.2018, 12:50
Происшествия
Резонанс
Дело об убийстве Иннокентия Макарова: свидетель пошел на попятную
30.07.2018, 12:43
Экономика
ЯТЭК проведет масштабный тур по своим производственным объектам
30.07.2018, 12:40
Происшествия
Суд отправил в колонию ленчанина за хранение и покупку гашиша
30.07.2018, 12:30
Республика
Памятник трагически погибшим шахтерам устанавливают в Мирном
30.07.2018, 12:20
Происшествия
Более 1,3 млн га охвачены природными пожарами в Якутии
30.07.2018, 12:10
Сахалыы
Фотофакт
Абыйга ньээкитик хойуутук үүннэ
30.07.2018, 11:57
Происшествия
В Якутии многодетную мать осудили за неуплату алиментов
30.07.2018, 11:51
Происшествия
За прошедшие выходные дни на дорогах Якутии погибли два человека
30.07.2018, 11:40
Общество
Якутянин стал заслуженным лесоводом России
30.07.2018, 11:30
Спорт
Евгения Колодко может завершить карьеру
30.07.2018, 11:20
Столица
Развиваем предпринимательство вместе!
30.07.2018, 11:10
Желток
Фотофакт
Экс-глава Якутии на детской площадке
30.07.2018, 10:55
Экология
Коротко о погоде
30.07.2018, 10:52
Политика
Эксклюзив
Назначен новый руководитель
30.07.2018, 10:40
Общество
Шесть правил, гарантирующих, что грибы вас не убьют
30.07.2018, 10:30
Общество
Третий вертолет для санавиации прибыл в Якутию
30.07.2018, 10:20
Происшествия
В Ленске продали подростку алкоголь
30.07.2018, 10:10
Происшествия
В Якутии женщина в порыве ярости схватилась за нож
30.07.2018, 10:05
Общество
Некролог
Мэрия Якутска соболезнует
30.07.2018, 10:00
Экономика
На Каскаде Вилюйских ГЭС идет ремонтная кампания
30.07.2018, 9:50
Общество
В Якутске суд остановил строительство автостоянки
30.07.2018, 9:45
Общество
Некролог
Скончался директор национальной гимназии
30.07.2018, 9:40
Желток
Видео
Кемпендяйские грязи
30.07.2018, 9:40
Экономика
Энергетики ЦЭС ведут подготовку к зиме в плановом режиме
30.07.2018, 9:30
Происшествия
Прокуратура Якутии выявила более 1,2 тысячи нарушений земельного закона
30.07.2018, 9:24
Экономика
Объявление
30 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
30.07.2018, 9:20
Экономика
В супермаркете «Туйаара» акция помощи социальной столовой!
30.07.2018, 9:10
Столица
Блогеры решают городские проблемы
30.07.2018, 9:00
Происшествия
Пожары в Мирном и Якутске
30.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 30 июля 2018
29.07.2018, 22:10
Спорт
Фотофакт
В Алдане завершился международный турнир по современному профессиональному Панкратиону
29.07.2018, 17:14
Происшествия
В Якутии действует 62 лесных пожаров в зоне контроля
Архив новостей
Красота & Здоровье
31 июля 2018, 1:21
57

Доступная и высокотехнологичная: Какой будет медицина Якутии

Доступная и высокотехнологичная медицина, ориентированная на человека — приоритет политики республики в области здравоохранения. Инфраструктура, техническое оснащение, наработки ученых — все должно работать на благо людей. Об этом заявил врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в ходе дискуссионной площадки, посвященной проблемам и перспективам отрасли, сообщает ЯСИА.

Экспертами и спикерами площадки выступили представители медицинской общественности республики: практикующие врачи, ученые, сотрудники медицинских учебных заведений. Разговор строился вокруг ключевых проблем, связанных с оказанием медицинской помощи жителям Якутии. Их решение станет главной задачей в рамках обновленной стратегии развития республики.

Высокотехнологичной медицине — быть!

Учитывая территориальные и климатические особенности Якутии, усреднённые подходы и стандарты в здравоохранении не позволяют обеспечить доступную и качественную медицину каждому ее жителю. Поэтому каждое направление в медицине, в том числе, высокотехнологичная помощь, требует особого подхода. При этом главную роль должны играть интересы людей. Таков был лейтмотив выступлений спикеров и экспертов.+

Как отметил врио главы республики, в высокотехнологичной медицине у Якутии есть свои победы. За 10 лет объем высокотехнологичной медицинской помощи в республике вырос в 20 раз. Выросла и продолжительность жизни – на пять лет. По мнению Айсена Николаева, Якутия в этой сфере сегодня входит в число лучших в стране. Якутские центры медицины должны и дальше наращивать свой научный и кадровый потенциал, убежден он.

«Для нас это приоритет. Я согласен с медиками Якутии, в том, что в республике должен быть сформирован мощный многопрофильный центр высокотехнологичной медицины, особенно в области в кардиологии и онкологии. Много сегодня говорили о создании центра фундаментальных исследований. Это тоже одна из важнейших наших задач. Наработки, которые есть у наших врачей, ученых должны уже сегодня начинать работать на благо людей», — отметил Николаев.

Медицина должна быть доступной

Не редки случаи, когда пациенты месяцами ждут очереди, чтобы попасть к редким специалистам. Особенно удручает тот факт, что часто и подолгу встречи с врачом ждут маленькие пациенты. Ждут кардиологов, ортопедов… Причем не только в районах, но и в столице. А медицинская помощь должна быть своевременной и доступной каждому. Это стало второй ключевой темой выступлений.

Айсен Николаев согласился, что доступность качественной медицины – проблема для Якутии. Это заметно как в промышленных районах, так и в отдалённых северных. Не секрет, что Мирнинский, Алданский, Ленский, Нерюнгринский районы едут лечиться в Благовещенск, Иркутскую область, Москву, но не в Якутск. А значит проблему отставания промышленных районов в части оснащения высокотехнологичным медицинским оборудованием необходимо решать.

В отдельный блок должна быть выделена арктическая медицина, считает руководитель региона: «Проблемы Арктики известны. Первичная помощь там есть не везде, что уж говорить об узких специалистах. При этом мы понимаем, что те решения, которые работают в центральной зоне, не работают в условиях Арктики, равно как и то, что арктическая медицина — самая затратная».

Выходом может стать развитие санитарной авиации, например, использование более мобильных вертолетов российского производства, дальнейшая работа по созданию мобильных специализированных бригад.

Высказали медики и предложение о создании межрайоных специализированных медицинских центров и внедрении телемедицины. По мнению Николаева, эта политика правильная и нужная. К этой работе надо активно привлекать муниципалитеты.

Потрать рубль на профилактику, сэкономишь 10 на лечении

Еще одной темой дискуссии стало усиление профилактической работы с населением. В Якутии должны повсеместно внедряться современные методы профилактики, при этом особое внимание должно быть уделено ранней диагностике. Предложений звучало много: от пересмотра карты вакцинации жителей республики, до поддержки массовых видов спорта. Так, в Якутске, в последнее время стало модно ездить на велосипеде. Но каждый житель знает, что велосипедистам в городе приходится нелегко – очень не хватает велодорожек. Строительство последних — мера вроде бы не медицинская, но, по мнению многих врачей, может стать очень эффективной.

«Профилактика должна быть одним из ключевых направлений в области здравоохранения. Каждый рубль, вложенный в профилактику сегодня, сэкономит 10 рублей, которые будут потрачены лечение завтра. Наша цель, чтобы люди меньше болели и были здоровы. И я рад, что молодежь начинает понимать, что здоровье – это самый главный ресурс», — поддержал выступающих Айсен Николаев.

Обозначенная проблематика и высказанные предложения станут основой для разработки основных направлений обновлённой Стратегии развития Якутии. Напомним, серия дискуссионных площадок стартовала в Якутии 23 июля. Первое обсуждение касалось актуальных проблем сельского хозяйства. В ближайшее время в таком же формате обсудят вопросы развития культуры, промышленности, образования, транспорта и других отраслей. Целью эти встреч является формирование новой долгосрочной стратегии развития Якутии, которая определит будущее республики в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Источник: http://ysia.ru/dostupnaya-i-vysokotehnologichnaya-kakoj-budet-meditsina-yakutii/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
29.07.2018, 22:10
Спорт
Фотофакт
В Алдане завершился международный турнир по современному профессиональному Панкратиону
28.07.2018, 23:50
Общество
Гендиректор «Сахамедиа» обескуражен
28.07.2018, 0:01
Футуролог
«Якутское затемнение» Какие испытания могли вызвать аномалию в Якутии?
28.07.2018, 23:07
Политика
Эксклюзив
Жители Удмуртии и Саратова штурмуют Ил Тумэн
28.07.2018, 8:30
Желток
Фотофакт
Эрдэ турбут чыычаах: куколка умилила якутян
26.07.2018, 8:42
Происшествия
Видео
Пассажир рейса Москва-Якутск устроил драку на борту самолета
28.07.2018, 15:14
Политика
Эксклюзив
Новый кандидат на выборы мэра Якутска
30.07.2018, 10:52
Политика
Эксклюзив
Назначен новый руководитель
28.07.2018, 10:50
Политика
Резонанс
Якутский министр оправдывается перед якутянами
28.07.2018, 19:52
Красота & Здоровье
Видео
«Секси обращение» Владимиру Путину от якутских медиков
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экстра
Политика
31.07.2018

Еще одной партии может быть отказано в регистрации партсписка на выборы в Ил Тумэн — СМИ

Спорт
30.07.2018

В Якутске ожидается приезд Станислава Черчесова — главного тренера сборной России по футболу!

Финансы
30.07.2018

Кредит на благоустройство жилого дома от Алмазэргиэнбанка под 7,5% годовых!

Некролог
Общество
30.07.2018

Ушел из жизни директор института физико-технических проблем Севера

Резонанс
Происшествия
30.07.2018

Якутская аномалия: Место массовой гибели птиц продезинфицировано

Резонанс
Происшествия
30.07.2018

Дело об убийстве Иннокентия Макарова: свидетель пошел на попятную

Экономика
30.07.2018

ЯТЭК проведет масштабный тур по своим производственным объектам

Республика
30.07.2018

Памятник трагически погибшим шахтерам устанавливают в Мирном