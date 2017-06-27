Доступ к мессенджерам может быть ограничен

Депутатами Госдумы в первом чтении одобрен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части уточнения обязанностей организатора распространения информации в сети.

Законопроектом предлагается ввести понятие «информационно-коммуникационный сервис обмена мгновенными, сообщениями» (т.н. мессенджер); установить обязанность организатора распространения информации в сети «Интернет» ограничивать по требованию уполномоченного ФОИВа рассылку массовых электронных сообщений, а также передачу электронных сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ.

Установить обязанности организатора распространения информации в сети «Интернет», обеспечивающего предоставление информационно-коммуникационных сервисов обмена мгновенными сообщениями (организатора обмена мгновенными сообщениями), в т.ч. обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети «Интернет», которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. Идентификация пользователей будет осуществляться с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи.

Обеспечивать конфиденциальность передаваемых электронных сообщений; техническую возможность отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей; возможность рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти в соответствии с законодательством РФ.

Ограничивать по требованию уполномоченного ФОИВа рассылку массовых электронных сообщений, а также передачу электронных сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ.

В случае нарушения организатором обмена мгновенными сообщениями установленных требований, оператор связи на основании решения уполномоченного ФОИВа, принятого на основании вступившего в законную силу решения суда, ограничивает доступ к «мессенджеру».

ФЗ вступает в силу с 01.01.2018 года.