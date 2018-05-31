Достояние и гордость: Алдан встречает Ысыах Олонхо

До наступления самого ожидаемого события лета 2018 года остался один месяц. Уже 29 июня Алданский район встречает на своей земле участников и гостей XII республиканского национального праздника «Ысыах Олонхо – 2018».

Подготовка к мероприятию идёт полным ходом. В этом смогли убедиться участники проходившего накануне совещания, организаторами которого выступили члены Организационных комитетов Республики и района. В актовом зале администрации МО «Алданский район» состоялось совместное обсуждение вопросов готовности района к встрече и проведению главного республиканского праздника.

В ходе совещания под председательством исполнительного директора автономного учреждения «Театр Олонхо», руководителя режиссерско-постановочной группы Марии Турантаевой поднимались вопросы готовности основных обрядовых построек, объектов проживания и питания участников и гостей республиканского национального праздника. Заместитель главы МО «Алданский район» Игорь Сахно доложил, что в данный момент ведется строительство специально предназначенных для праздника объектов и будет окончательно реализовано в соответствии с утвержденным графиком работ.

Организация вопросов проживания и питания гостей находится в активной разработке. Все участники Ысыаха Олонхо в обязательном порядке будут накормлены и размещены. Обсуждались вопросы транспортного обеспечения гостей и участников праздника, обязательного наличия технической и питьевой воды на объектах размещения и питания участников и гостей республиканского национального праздника.

В рамках подготовки торжества ведётся большая работа по организации качественной культурной программы мероприятия. Лучшие хореографы республики совместно с Управлением культуры администрации МО «Алданский район» готовят уникальную церемонию открытия Ысыаха Олнохно, аналогичных которой в нашем регионе еще не было. Организаторы наотрез отказались комментировать подробности, тем самым сохраняя интригу.

Самые долгожданные гости праздника Ысыах — сказители — олонхосуты. Алданская земля с нетерпением ждет почетных и уважаемых хранителей героического эпоса Олонхо, средний возраст которых составляет 70 лет. Организационный комитет подготовки и проведения праздника обсуждал особые условия их участия в мероприятии.

29 мая 2018 года на месте проведения Ысыаха Олонхо состоялось выездная встреча руководителей муниципальных образований Алданского района с представителями крупных предприятий и муниципальных учреждений.

Культурно-этнографический комплекс «Сэвэки» будет включать в себя ряд обрядовых сооружений, расположенных на огромной территории, прилегающей к ГБУ РС (Я) «Центр спортивной подготовки по зимним видам спорта».

Строительство объектов культурно-этнографического, ритуально-обрядового значения находится в самой активной стадии. К началу грандиозного празднества на территории «Сэвэки» будут располагаться традиционные для Ысыаха Олонхо сооружения.

Место проведения празднества поражает своим размахом. С просторной, широкой поляны открывается прекрасный вид на утопающий в зелени Алдан. Надеемся на то, что Ысыах Олонхо — 2018 станет гордостью и достоянием Алданского района, а объекты Культурно – этнографического комплекса «Сэвэки» будут бережно храниться долгие годы.