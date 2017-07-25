Завоз топлива в Усть-Янский район под угрозой срыва

Долги бюджетозависимых предприятий перед АО «Теплоэнергосервис» не позволяют приступить к завозу топлива в Усть-Янский район Якутии.

АО «Теплоэнергосервис», структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго» — одно из основных поставщиков тепловой энергии и водоснабжения в Республике Саха (Якутия) на текущий момент не приступило к доставке топлива навигацией в Усть-Янский район Якутии из-за сформировавшейся задолженности бюджетных предприятий республики.

При этом следует отметить, что годовую потребность топлива в Арктический район можно завезти только в короткий период навигации. В период навигации 2017 года общий планируемый объем перевозки топливно – энергетических ресурсов для нужд котельных Усть-Янского филиала составляет 17 тыс. т. Из которых: 4,5 тыс. т нефти предстоит доставить из нефтебазы г. Ленск, 12,5 тыс. т каменного угля из разреза Джебарики-Хая Томпонского района Якутии.

По информации начальника отдела топливообеспечения, Евдокии Еремеевой, дефицит денежных средств из-за недофинансирования субсидий из республиканского бюджета стал основной преградой для начала навигации и своевременной доставки топлива в Арктику. В силу государственного регулирования основной деятельности «Теплоэнергосервис» является получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги (дефицит средств по субсидиям в 1 полугодии 2017 г. составил 1 246,99 млн. руб.).

Несмотря на недополучение значительного объема средств в связи с большим размером накопленной дебиторской задолженности, теплоэнергетики продолжают кампанию по подготовке к зиме. На текущий момент без отставания от графика основные ремонты котельного оборудования, утепление сетей тепло и водоснабжения.

Исполнение инвестиционной программы, погашение задолженности «Теплоэнергосервис» перед поставщиками, перевозчиками и прочими контрагентами, своевременная оплата налогов в бюджет, выплата заработной платы сотрудникам компании полностью зависит сегодня от погашения долга за поставленные энергоресурсы в виде выплаты субсидий из республиканского бюджета.