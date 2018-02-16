Доставка топлива в Абыйском районе производится по плану

В период действия зимних дорог 2017-2018 годов в ГУП «ЖКХ РС (Я)» запланировано доставить для нужд котельных в населенные пункты республики более 484 тыс. тонн топливно-энергетических ресурсов.

В том числе 422 тыс. тонн угля, около 30 тыс. тонн сырой нефти и 32 тыс. тонн газового конденсата.

Фактическое исполнение плана перевозок котельного топлива на сегодня составляет 236 тыс. тонн (49%). В том числе: 215 тысячи тонн каменного угля (51%), 6,9 тыс. тонн сырой нефти (23%) и 14 тыс. тонн газового конденсата (44%).

По словам генерального директора ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виктора Омукова, на данный момент в перевозках топливно-энергетических ресурсов задействованы 452 единицы грузовой и наливной техники, привлекается дополнительная техника.

По сравнению с перевозками (444 тыс. тонн) в период действия прошлогоднего автозимника объемы этого года увеличились на более чем 40 тысяч тонн. Работники ЖКХ связывают это с увеличением мощностей источников централизованного теплоснабжения в связи с активным подключением новых объектов к ним.

На данный момент дорожными службами открыты все автодороги республиканского значения, кроме направления Черский – Андрюшкино.

Так, сегодня продолжаются интенсивные перевозки в Абыйском районе при плане завоза в 7 192 тонны каменного угля.

Объемы завоза топливных ресурсов по району также планомерно увеличивались в связи с подключением новых потребителей к централизованным источникам тепла. С 2011 года к вновь построенным и реконструированным котельным Абыйского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» подключено 564 индивидуальных жилых дома. В прошлом году работники филиала создали условия для подключения 72 жилых домов.

«В районе задействовано десять единиц грузовой техники, которые перевезли до пунктов назначения 2 837 тонн – это 39 процентов от плановых объемов. Перевозки топлива продолжаются в соответствии с графиком», — отметили в департаменте топливообеспечения предприятия.