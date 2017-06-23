Доставка местной продукции во время Ысыаха!

Осталось совсем мало времени до начала долгожданного Ысыаха Туймады – 2017. И как всегда в эти жаркие дни совсем не хватает времени на то, чтобы приобрести все, что нужно для праздника. Вам на помощь может прийти служба доставки компании «Туьулгэ».

Если вы позвоните по номерам 701320 и 711552 при заказе от 3000 рублей вам прямо до порога доставят натуральные местные продукты: фирменный быырпах «От Мавры», 1 литр – 120 руб. и мясо » Утэhэ эт» из жеребятины по цене 200 руб.

«ТYhYЛГЭ»: доставка местной продукции.

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