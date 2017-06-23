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Два якутянина попали в кадровый резерв президента России
23.06.2017, 18:38
Политика
В Якутске состоялась встреча региональных отделений ВСМС Дальнего Востока
23.06.2017, 18:30
Столица
В Якутске подготовка к отопительному сезону идет согласно плана-графика
23.06.2017, 18:19
Культура & Образование
О культурной программе XX Игр Манчаары в Верхневилюйске
23.06.2017, 18:16
Красота & Здоровье
Длинная дорога к возможности ЖИТЬ
23.06.2017, 17:58
Культура & Образование
«Сахаэнерго» выбрало победителей I республиканской интелиады среди студентов
23.06.2017, 17:57
Экономика
Доставка местной продукции во время Ысыаха!
23.06.2017, 17:52
Экология
Сахамин Афанасьев встретился с делегатами V съезда Ассамблеи народов
23.06.2017, 17:51
Экономика
Летняя коллекция M.Reason в салоне модной женской одежды «mvm»! 
23.06.2017, 17:47
Столица
В преддверии Ысыаха Туймаады жители аварийных домов получили ключи от новых квартир
23.06.2017, 17:41
Культура & Образование
Впервые на площади Ленина чествовали выпускников профобразования
23.06.2017, 17:31
Общество
Конфузы при отборе кандидатов в Общественную Палату Якутии
23.06.2017, 15:51
Общество
В Якутск прибыл официальный судья Рекорда Гиннесса Правин Пател
23.06.2017, 15:49
Экономика
«Якутскэнерго»: предоставлять показания приборов учета в срок – в интересах потребителей!
23.06.2017, 15:45
Республика
Учимся Родину защищать – Алданские допризывники уехали на сборы
23.06.2017, 15:41
Культура & Образование
Преподаватель СВФУ стала призером Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов
23.06.2017, 15:39
Финансы
Дальний путь начинается с близкого. Карта JCB от Алмазэргиэнбанка
23.06.2017, 15:34
Происшествия
Сунтар: При столкновении УАЗа и лэнд крузера погиб сотрудник ГИБДД
23.06.2017, 15:29
Происшествия
Нюрбинский предприниматель выплатил 200-тысячный штраф за устроенный пожар
23.06.2017, 15:28
Культура & Образование
Выпускники университета им. Максима Аммосова: Приятно удивлены тем, как изменился родной вуз
23.06.2017, 15:20
Республика
Фотофакт
На ысыахе Эркээни бесплатно раздавали утэhэ
23.06.2017, 15:11
Общество
Стартует первый Съезд выпускников ЯГУ/СВФУ всех лет
23.06.2017, 15:08
Экология
Гражданский форум: общественность активно участвует в решении экологических вопросов
23.06.2017, 15:01
Политика
Ответят все: Глава Якутии пообещал уволить чиновников, сорвавших программу переселения
23.06.2017, 14:46
Политика
Резонанс
Министр Владимиров опроверг слухи о своем переходе на новый пост
23.06.2017, 14:40
Экология
Экологи следят за мойками машин в водоохранной зоне
23.06.2017, 14:32
Красота & Здоровье
Минздрав Якутии сократил «писанину» врачей, чтоб помочь пациентам
23.06.2017, 14:21
Культура & Образование
Эксклюзив
Однажды 20 лет спустя: Известный режиссер продолжает свой проект
23.06.2017, 13:54
Культура & Образование
Афиша
Гости из Монголии — в пабе «Дикая Утка»!
23.06.2017, 13:30
Культура & Образование
Приемная компания в профобразовательные организации
23.06.2017, 13:22
Происшествия
Резонанс
Официально: Утреннее происшествие с рейсом авиакомпании «Якутия»
23.06.2017, 13:13
Столица
Изменен режим работы ряда касс Энергосбыта
23.06.2017, 12:42
Путешествия
Круиз «Восточная сказка» 06.01.2018, 8 дней
23.06.2017, 11:56
Происшествия
Житель Олекминска ответит за угрозы инспектору ГИБДД
23.06.2017, 11:49
Политика
Экстра
«Единая Россия» выдвинула своего кандидата на выборах главы Якутска
23.06.2017, 11:45
Экономика
Василий Попов: Некорректно обвинять производственное предприятие, выполняющее свою работу в рамках законодательства
23.06.2017, 11:37
Спорт
Эксклюзив
Наедине с Небом: О случайном знакомстве с якутскими дельтапланеристами
23.06.2017, 11:29
Экономика
Якутская Арктика – новая площадка российско-японского проекта ветровой энергетики
23.06.2017, 11:25
Культура & Образование
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Премьера оперы «Норма» в ГТОиБ
23.06.2017, 11:06
Экономика
Якутский костюм от «Этно-стиль» – за репост в Инстаграме: Счастливчик найден!
23.06.2017, 11:03
Политика
Федот Тумусов: Доживём ли до нового курса Путина?
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23.06.2017, 9:57
Происшествия
7-летний ребенок получил компрессионный перелом позвонка в ДТП
23.06.2017, 9:52
Происшествия
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В Якутии фельдшера хотели убить за медлительность?
23.06.2017, 9:49
Происшествия
Эксклюзив
ЧП: пассажиры боинга АК «Якутия» услышали хлопок
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В Якутии сирота-медвежонок вышел к людям
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Общество
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Происшествия
В Нерюнгри произошел пожар
23.06.2017, 9:13
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Сегодня день рождения писателя и артиста
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О движении маршрутных автобусов 24 и 25 июня до местности Ус Хатын
23.06.2017, 8:29
Республика
Майкл Киаз: Есть потенциал для сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики
23.06.2017, 8:20
Столица
Анонс
Как будут курсировать автобусы до местности «Yс Хатыҥ»  
23.06.2017, 6:00
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Ежедневный Гороскоп, Пятница, 23 июня 2017 г.
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Звезда по имени Куннэй выпустила новый альбом!
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По вине пьяного водителя пассажир попал в реанимацию
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Главный архитектор Якутска приняла участие в экологической акции «Вызов-кузов!»
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23 июня 2017, 17:57
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Доставка местной продукции во время Ысыаха!

Осталось совсем мало времени до начала долгожданного Ысыаха Туймады – 2017. И как всегда в эти жаркие дни совсем не хватает времени на то, чтобы приобрести все, что нужно для праздника. Вам на помощь может прийти служба доставки компании «Туьулгэ».

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В Якутске состоялась встреча региональных отделений ВСМС Дальнего Востока

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23.06.2017

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23.06.2017

Летняя коллекция M.Reason в салоне модной женской одежды «mvm»! 

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23.06.2017

В преддверии Ысыаха Туймаады жители аварийных домов получили ключи от новых квартир

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23.06.2017

Конфузы при отборе кандидатов в Общественную Палату Якутии

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23.06.2017

Дальний путь начинается с близкого. Карта JCB от Алмазэргиэнбанка

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23.06.2017

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