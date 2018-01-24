Доски со строящегося дома упали прямо на машину

Якутский городской суд обязал ПАО «ДСК» возместить ущерб, причиненный гражданину. На автомобиль мужчины со строящегося дома упали доски, сообщается на сайте суда. «14 июня 2017 года истец обнаружил, что его автомобилю Toyota Premio причинены повреждения в результате падения досок со строительных лесов с верхнего этажа строящегося 52-квартирного дома, застройщиком которого является ПАО «ДСК»», — сказано в сообщении. Установлено, что ущерб имуществу истца причинен в результате не соблюдения мероприятий по безопасности при производстве работ, в том числе безопасности в ходе строительства объекта. Суд обязал ПАО «ДСК» возместить причиненный ущерб и судебные расходы. Застройщик признал вину, отметили в суде. Решение вступило в законную силу. comments powered by HyperComments Источник: http://news.ykt.ru/article/67679

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