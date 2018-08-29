«Дорожный пристав» заставил должников погасить долги

Вчера, 28 августа, на дорогах Якутска дежурил «Дорожный пристав». В ходе проведенного рейдового мероприятия сотни должников распрощались со своими долгами прямо на дороге.

Так, по более ста исполнительным производствам о взыскании задолженностей по административным штрафам и налоговым сборам взыскано свыше 315тыс. рублей.

Кроме того, пятерым должникам вручены требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю.

Рейдовое мероприятие «Дорожный пристав» проводится судебными приставами-исполнителями Отдела по исполнению постановлений налоговых органов и взысканию административных штрафов по г. Якутску вместе с судебными приставами Специализированного отдела оперативного дежурства Группы быстрого реагирования Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) совместно с инспекторами Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) и сотрудниками ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» в целях выявления должников на предмет наличия задолженностей по административным штрафам и перед налоговыми органами.

Судебные приставы рекомендуют гражданам самостоятельно проверять себя, родственников, знакомых, коллег на предмет наличия задолженности при помощи электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия).

Кроме того, благодаря мобильному приложению «ФССП» можно ознакомиться с информацией о сумме задолженности, оплатить и погасить ее. Бесплатно скачать приложение можно в GooglePlay, AppStore и Windows.