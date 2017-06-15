Дорохо-бохато! Какие часы носят VIP-якутяне?

SAKHALIFE.RU изучил, какие часы предпочитают якутские политики. ТОП-рейтинг наручных аксессуаров начинается с главы Якутии. На различных публичных мероприятиях Егора БОРИСОВА можно увидеть со следующими часами: Сенатор Вячеслав ШТЫРОВ предпочитает носить золотые часы: Первый президент Якутии Михаил НИКОЛАЕВ был замечен со следующими часами: Часы мэра Якутска Айсена НИКОЛАЕВА: Часы спикера Гордумы Якутска Александра САВВИНОВА: Часы депутата Госдумы Федота ТУМУСОВА: Часы экс-депутата Госдумы Михаила ЭВЕРСТОВА: Часы председателя Конституционного суда Александра КИМ-КИМЭНА: Часы спикера Ил Тумэна Александра ЖИРКОВА: Часы вице-спикера Ил Тумэна Виктора ГУБАРЕВА: Часы депутата Ил Тумэна Ивана МАКАРОВА: Часы депутата Ил Тумэна Гаврила ПАРАХИНА: Часы депутата Ил Тумэна Иван АНДРЕЕВ: Часы депутата Ил Тумэна Виктора ФЕДОРОВА: Часы депутата Ил Тумэна Ивана АНДРОСОВА: Часы депутата Ил Тумэна Владимира ФЕДОРОВА: Часы депутата Ил Тумэна Алиша МАМЕДОВА: Часы депутата Ил Тумэна Евгении МИХАЙЛОВОЙ: Часы депутата Ил Тумэна Александра УАРОВА: Часы бывшего вице-президента Якутии Дмитрия ГЛУШКО: Часы представителей исполнительной власти Якутии: Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ Михаил ГУЛЯЕВ comments powered by HyperComments Источник: SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82