Дорохо-бохато! Какие часы носят VIP-якутяне?

SAKHALIFE.RU изучил, какие часы предпочитают якутские политики. ТОП-рейтинг наручных аксессуаров начинается с главы Якутии.
На различных публичных мероприятиях Егора БОРИСОВА можно увидеть со следующими часами:
Сенатор Вячеслав ШТЫРОВ предпочитает носить золотые часы:
Первый президент Якутии Михаил НИКОЛАЕВ был замечен со следующими часами:
Часы мэра Якутска Айсена НИКОЛАЕВА:
Часы спикера Гордумы Якутска Александра САВВИНОВА:
Часы депутата Госдумы Федота ТУМУСОВА:
Часы экс-депутата Госдумы Михаила ЭВЕРСТОВА:
Часы председателя Конституционного суда Александра КИМ-КИМЭНА:
Часы спикера Ил Тумэна Александра ЖИРКОВА:
Часы вице-спикера Ил Тумэна Виктора ГУБАРЕВА:
Часы депутата Ил Тумэна Ивана МАКАРОВА:
Часы депутата Ил Тумэна Гаврила ПАРАХИНА:
Часы депутата Ил Тумэна Иван АНДРЕЕВ:
Часы депутата Ил Тумэна Виктора ФЕДОРОВА:
Часы депутата Ил Тумэна Ивана АНДРОСОВА:
Часы депутата Ил Тумэна Владимира ФЕДОРОВА:
Часы депутата Ил Тумэна Алиша МАМЕДОВА:
Часы депутата Ил Тумэна Евгении МИХАЙЛОВОЙ:
Часы депутата Ил Тумэна Александра УАРОВА:
Часы бывшего вице-президента Якутии Дмитрия ГЛУШКО:
Часы представителей исполнительной власти Якутии:
Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ
Михаил ГУЛЯЕВcomments powered by HyperComments