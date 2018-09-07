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Политика
7 сентября 2018, 15:54
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Дорогие земляки! Уважаемые избиратели!

Через два дня, 9 сентября,  каждому из нас предстоит  сделать  ответственный  ВЫБОР за будущее родной республики и нашей страны!

Выборы 2018 года особенные. Мы выдвигаем народных избранников в высшие государственные и муниципальные органы власти. В них примут участие около трех тысяч кандидатов на выборы Главы Республики Саха (Якутия), депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн), Городской Думы, районных Советов и поселений,  мэра столицы республики и глав  муниципальных образований.

Кому мы доверим важную миссию по реализации майского Указа   Президента России  о национальных целях и стратегических задачах развития страны  на  ближайшие  годы,  защите  интересов граждан, живущих в суровых климатических условиях  на побережье северных рек, моря Лаптевых и Ледовитого океана, нам должно быть не все равно.

Ведь от того, кого мы выберем в республиканские ветви власти, станет  зависеть,  будет ли  республика комфортной для проживания, получения качественного образования и доступной медицинской помощи, внедрения   цифровой экономики, экологических программ  и  новых технологий 21 века.

Сегодня Якутия развивается, строится, повышает  рождаемость,  которой  способствуют  принимаемые на федеральном и  региональном уровне решения о поддержке  материнства и детства,  института семьи.

Республика  уверенно идет к своему 100-летию, занимая передовые позиции на Дальнем Востоке. На ее территории   активизируется  работа промышленного комплекса, стройиндустрии, привлекаются инвестиции в горнорудное производство, нефтегазодобычу, транспортную инфраструктуру, геологию, государственно-частное партнерство, территории опережающего развития. На федеральные  и собственные средства в Якутии введены Перинатальный и Реабилитационный  центры, строятся школы, детские сады, больницы, поликлиники,  спортивные сооружения.

Уверена, нам есть чем гордиться и к чему стремиться, думая о будущем наших детей и внуков!

Уверенности  в завтрашнем дне  якутян   должны придать   новые  силы   в лице  лидера республики,   депутатов законодательных  органов,  мэра столицы, глав  муниципальных образований и поселений, которых нам предстоит  избрать в воскресенье, 9 сентября.

Давайте  придем  на избирательные участки и проголосуем за самых  достойных представителей  народа!

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» парламента страны ГАЛИНА ДАНЧИКОВА

Источник: Размещение агитационного материала оплачено из средств избирательного фонда Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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