Дорогие земляки! Уважаемые избиратели!

Через два дня, 9 сентября, каждому из нас предстоит сделать ответственный ВЫБОР за будущее родной республики и нашей страны!

Выборы 2018 года особенные. Мы выдвигаем народных избранников в высшие государственные и муниципальные органы власти. В них примут участие около трех тысяч кандидатов на выборы Главы Республики Саха (Якутия), депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн), Городской Думы, районных Советов и поселений, мэра столицы республики и глав муниципальных образований.

Кому мы доверим важную миссию по реализации майского Указа Президента России о национальных целях и стратегических задачах развития страны на ближайшие годы, защите интересов граждан, живущих в суровых климатических условиях на побережье северных рек, моря Лаптевых и Ледовитого океана, нам должно быть не все равно.

Ведь от того, кого мы выберем в республиканские ветви власти, станет зависеть, будет ли республика комфортной для проживания, получения качественного образования и доступной медицинской помощи, внедрения цифровой экономики, экологических программ и новых технологий 21 века.

Сегодня Якутия развивается, строится, повышает рождаемость, которой способствуют принимаемые на федеральном и региональном уровне решения о поддержке материнства и детства, института семьи.

Республика уверенно идет к своему 100-летию, занимая передовые позиции на Дальнем Востоке. На ее территории активизируется работа промышленного комплекса, стройиндустрии, привлекаются инвестиции в горнорудное производство, нефтегазодобычу, транспортную инфраструктуру, геологию, государственно-частное партнерство, территории опережающего развития. На федеральные и собственные средства в Якутии введены Перинатальный и Реабилитационный центры, строятся школы, детские сады, больницы, поликлиники, спортивные сооружения.

Уверена, нам есть чем гордиться и к чему стремиться, думая о будущем наших детей и внуков!

Уверенности в завтрашнем дне якутян должны придать новые силы в лице лидера республики, депутатов законодательных органов, мэра столицы, глав муниципальных образований и поселений, которых нам предстоит избрать в воскресенье, 9 сентября.

Давайте придем на избирательные участки и проголосуем за самых достойных представителей народа!

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» парламента страны ГАЛИНА ДАНЧИКОВА