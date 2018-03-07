Дороги Сайсарского округа Якутска будут отремонтированы к 2020 году

В план реконструкции автодорог Якутска до 2020 года входит ремонт на улицах Чайковского, Ильменская, Воинская, Винокурова. Об этом рассказал министр транспорта республики Семен Винокуров на отчете правительства перед жителям города.

«В приоритетном порядке в 2019 году необходимо завершить работы по улице Автодорожная. Следующий этап — улицы Чайковского, Ильменская, Воинская, Винокурова. Эти объекты включены в план до 2020 года. Улицы Маяковская в плане нет, но в зависимости технического состояния мы выделяем дополнительные средства из дорожного фонда», — подчеркнул Семен Винокуров.

С просьбой включить в план реконструкции автодороги на территории Сайсарского округа в ходе отчета выступил житель города Клавдий Егоров.