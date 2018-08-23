Дорогая дорогая школа

Конец августа для всех родителей — горячая пора. Надо собирать детей: кого в садик, кого в школу, а кого в университет. Если малыши и студенты в большинстве своем могут носить обычную одежду, то школьников надо собирать более капитально, пишет газета «Якутия».

Собирать чад в школу лучше всего до середины августа. Дальше уже будет ажиотаж, в магазинах очереди, а на рынке — толчея. В таком хаосе, даже если вы вполне уравновешенный и рассудительный человек, можете поддаться панике и нахватать лишнего, некачественного или слишком дорогого.

Умные люди, конечно, делают это намного раньше, многие сегодня предпочитают заказывать вещи в интернет-магазинах (кстати, делать это лучше за пару месяцев до занятий, чтобы успеть с доставкой), но львиная доля родителей по-прежнему покупает вещи перед самой школой. Объяснение простое: то денег не было, то времени.

Базовые вещи — это ранец (рюкзак или сумка), школьная форма, спортивный костюм и канцелярские товары. Именно их надо обновлять из года в год. Дети растут, прошлогодние вещи, как правило, приходят в негодность. Ну и новый учебный год лучше начинать во всем новом.

В Якутске основная школьная ярмарка традиционно собирается на Комсомольской площади. Здесь раскинуты шатры самых крупных магазинов, торгующих тем, что необходимо для учебы, и сколочены прилавки для мелких торговцев, также извлекающих сезонную прибыль с продажи школьных товаров.

Если вы любитель торговаться и искать, где дешевле, то рыскать в узких улочках в поисках относительно качественного рюкзака в пределах тысячи рублей для вас будет удовольствием. Если чад много, и они у вас самостоятельные, проще отпустить детей на поиски нужных им товаров самих, а затем просто скорректировать их находки и приобрести. Как правило, потом дети не жалуются, что рубашка колючая, а рюкзак пахнет резиной.

На Столичном рынке или у тех же китайцев есть все нужные товары, но вот за качеством придется поохотиться. И, кстати, это не позволит сэкономить так много денег, как считается. В магазинах можно купить вещи получше примерно за такую же цену.

Несмотря на то, что сейчас родителями стали поколения, которые не помнят Советского Союза, предпочтение по-прежнему отдается российским производителям. Обувь и форму, а также текстиль, считается, лучше покупать отечественных брендов. Очевидно, мы впитали патриотизм с молоком матери.

Итак, на какую сумму надо рассчитывать?

Две тысячи рублей от республики для многодетных семей можно потратить только на канцтовары. На большее из базовых вещей их не хватит.

Посудите сами, приличная школьная форма обойдется в сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Причем платить за эту форму многим придется дважды. Например, поведете первоклашку в обычной синей форме, а потом понадобится шить по нужным эскизам единую для всего класса.

Сносный спортивный костюм стоит примерно так же. Ранец или рюкзак опять-таки попадает в эту ценовую категорию. Итого средний базовый набор на одного школьника будет варьироваться в районе 11–17 тысяч рублей.

Фото: Ирина Попова.

Но вы потратите, скорее всего, сумму вдвое больше. Потому что все остальные (не базовые) вещи тоже влетят в копеечку. Три-четыре блузки или рубашки, пара водолазок, обувь, носки, гольфы, колготки, банты и галстуки, свитер, жилет, клевая куртка…

Плюс какая-нибудь игрушка в подарок за стойкость, проявленную в школьном шопинге, обязательный поход в парк, который расположен рядом со школьной ярмаркой, — и вся мамина зарплата, соответствующая реальному среднемесячному заработку, будет потрачена под чистую. И это на одного ребенка! Если детей больше, то без финансового вливания дедушек и бабушек, увы, не обойтись.

Ну и потом, уже в школе могут добавиться новые затратные мероприятия, как пошив национальных костюмов, покупки единой спортивной формы и так далее.

В общем, на детях экономить не принято, но, отправляясь на школьный базар, сохраняйте спокойствие, ведь вы как-то пережили этот кошмар в прошлом году.