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Экономика
26 декабря 2016, 14:47
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Дорога жизни: открыто движение по автозимнику Якутск-Нижний Бестях

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С 25 декабря открыто движение по ледовому автозимнику «Якутск – Нижний Бестях» федеральной автомобильной дороги «Колыма», сообщает пресс-служба Минтранса Якутии. Исходя из фактического состояния толщины льда, установлена грузоподъемность проезда автомобильного транспорта полной массой до 15 тонн.

Общая протяженность ледового автозимника по реке Лена составляет 12 км. Подрядной организацией ОАО «Сахаавтодор» произведены работы по устройству подходов с обоих берегов реки Лена и основных полос для движения в каждом направлении, также устроены резервно-технологические полосы для обеспечения бесперебойного движения автотранспорта. Для регулирования движения автотранспорта установлены дорожные знаки и информационные щиты, на въездах на ледовый автозимник организовано круглосуточное дежурство дорожных служб.

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и сохранности ледового автозимника ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не пренебрегать допустимую грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.

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Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2704278
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