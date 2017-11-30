Дорога «Усть-Куйга — Депутатский» открыта

Открыт проезд в направлении Усть-Куйга – Депутатский.
С 30 ноября снято временное ограничение движения на 223 километровом участке автодороги, соединяющей поселки Усть-Куйга и Депутатский.
После прекращения пурги во второй половине дня подрядная организация начала восстановление транспортного сообщения.
На основании акта обследования участка региональной автодороги «Усть-Куйга — Депутатский — Белая Гора» ведомство издало приказ, которым разрешено движение на участке 0+000 — км 223+180 в направлении п. Усть-Куйга – Депутатский.comments powered by HyperComments