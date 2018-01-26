Дорога преткновения: Журналисты разбирались в споре с проездом по трассе «Сургутнефтегаза»

На недавней пресс-конференции главы Якутии Егора Борисова с представителями средств массовой информации корреспондентом одного из изданий была затронута тема проезда по автомобильной дороге Ленск-Витим. Ил Дархан предложил журналисту лично проехаться по ней и оценить непосредственно на месте событий реальную ситуацию.

На днях департаментом по информационной политике АГиП республики был организован журналистский десант, который не только проехал по автодороге Ленск-Витим, но и пообщался со всеми участниками событий.

Напомним, спор вокруг автодороги Ленск-Витим в Ленском районе Якутии не может разрешиться несколько лет. Претензии по поводу проезда по главной дорожной артерии предъявляют в основном представители малого бизнеса, которые периодически отказываются платить за перевозку коммерческого груза из-за чего их груз не проходит дальше КПП.

Так было в 2015 году, когда предприниматель из соседнего поселка Пеледуй Валерий Лейкин перегородил трассу своим автомобилем после отказа охранников пропустить его. Тоже же самое произошло недавно с предпринимателем Виктором Мироновым, чья фура была остановлена из-за несоответствия автомобильных номеров и заявленного груза.

Чтобы расставить все точки над «i», 24 января в Витиме состоялась встреча населения поселка и бизнес-сообщества с главой Ленского района Жумартом Абильмановым, главой поселка Витим Виктором Ни и заместителем генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» Александром Оглы.

«Автомобильная дорога Витим-Талаканское газонефтяное месторождение была построена исключительно на средства ОАО «Сургутнефтегаз» и принадлежит ей на праве собственности. По своей сути она является технологической и предназначена для перевозки сотрудников компании из поселка Витим до месторождения и обратно, а также для транспортировки продукции технического назначения», — пояснил Александр Оглы.

На основании федерального законодательства, в том числе законах о промышленной безопасности, о террористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса и транспортной безопасности, на протяжении всей автодороги обеспечен контрольно-пропускной режим.

Заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» Александр Оглы акцентировал особое внимание на том, что компания ведет активную социальную политику на тех территориях, на которых она осуществляет свою производственную деятельность. Поэтому руководством было принято решение, что данной дорогой могут пользоваться без исключения все местные жители, причем без предварительных заявок по паспортам, в том числе предприниматели.

Говоря о последних, Александр Оглы пояснил, что их грузы делятся на две категории – социально-значимые и коммерческие. Первую категорию коммерсанты провозят безвозмездно, плата за вторую категорию составляет около 22 тысяч рублей «туда-обратно». Средства, которые взымаются за проезд, идут исключительно на содержание автодороги в безопасном состоянии.

Глава Витима Виктор Ни пояснил, что ежегодно на уровне администрации поселка проводятся встречи с предпринимателями, на которых формируется потребность населения в продуктах и товарах первой необходимости.

«Согласно заявкам предпринимателей администрацией поселка формируется список социально-значимых и коммерческих товаров. Также формируется список предпринимателей и транспорта для перевозок. Данный список направляется в руководство ОАО «Сургутнефтегаз» для согласования. После окончательного решения движение по автодороге осуществляется в штатном режиме», — пояснил он.

Что касается ситуации с Виктором Мироновым, действительно, номера на фурах предпринимателя с грузом коммерческого характера не соответствовали заранее заявленным, поэтому и были временно остановлены для выяснения обстоятельств.

Сам предприниматель отметил, что произошло обычное недопонимание с поселковой администрацией.

«Фура, которая перевозила груз, по дороге сломалась, ее пришлось заменить на другую. Добравшись до контрольно-пропускного пункта, выяснилось, что машина была вычеркнута главой Витима из списка транспорта, имеющего разрешение на перевозки. Тем не менее, благодаря содействию и пониманию со стороны «Сургутнефтегаза» машина продолжила свое движение до пункта назначения», — резюмировал предприниматель.

В ходе встречи предприниматели высказали свои пожелания, отметив, что с компанией «Сургутнефтегаз» у местного бизнес-сообщества выстроены конкретные деловые взаимоотношения.

Глава Ленского района Жумарт Абильманов особо подчеркнул, что к ОАО «Сургутнефтегаз» нет и не может быть никаких претензий по поводу проезда по их автодороге.

«Есть определенные сложности с проездом по технологической автодороге вдоль нефтепровода ВСТО, который принадлежит ООО «Транснефть-Восток», — сказал глава района.

Трасса начинается в районе поселка Верхнемарково Киренского района Иркутской области. По дороге можно доехать до Талакана, Ленска и далее — на север Якутии и другие населённые пункты. До прокладки нефтепровода транспортное сообщение осуществлялось только по автозимнику.

Если жителям района разрешено проезжать по технологической автодороге ОАО «Сургутнефтегаз», предъявив только паспорт, то для вдольтрассового проезда ООО «Транснефть-Восток» необходимо в обязательном случае подать предварительно оформленное заявление о пропуске, которое рассматривается службой безопасности компании. Как отметили и жители Ленского района, и предприниматели из-за не всегда оперативного согласования возникают случаи, когда транспорт просто не пропускается через КПП.

Комментируя эту ситуацию, Жумарт Абильманов сказал, что с ООО «Транснефть-Восток» будут вестись переговоры и выстраиваться взаимоотношения, чтобы разрешить ситуацию и найти взаимопонимание по столь важному для всех жителей Ленского района вопросу.

В целом по итогам встречи в поселке Витим стороны пришли к общему пониманию, был составлен протокол намерений и дальнейших путей взаимодействия.