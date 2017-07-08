ДОРИСС подтвердил факт вымогательства экс-сотрудником ФСБ

Бывший сотрудник ФСБ Савва АЛЕКСЕЕВ вымогал деньги у ПАО «ДОРИСС», подтвердил журналистам председатель наблюдательного совета и внешний консультант компании Игорь РОЩИН, сообщает ЯСИА.

Напомним, 4 июля в Москве при получении 40 миллионов рублей был задержан бывший советник мэра Якутска на общественных началах, сотрудник ФСБ в отставке Савва АЛЕКСЕЕВ.

СМИ сообщили, что мужчина подозревается в вымогательстве денег у чувашской фирмы «ДОРИСС», которая с 2011 года ведет дорожное строительство в Якутии.

Данную версию подтвердил Игорь Рощин: «Действительно, по отношению к нашей компании была предпринята попытка вымогательства. В связи с этим мы обратились в центральный аппарат ФСБ. Все дальнейшие действия проходили под их контролем. Себя шантажировать мы никому не позволим».

Напомним, что и ранее Савва Алексеев упоминался в СМИ в делах по рэкету.

Например, сайт в поддержку Валерия ДОРЖИЕВА сообщал о том, как ФСБ-ник Алексеев давил на Надежду ЗАХАРЕВИЧ, единоличную владелицу Крытого рынка, который хотели купить родители Саввы Усементаевича, владельцы сети магазинов «РозТор».

На сайте «Свободная касса» (http://s-kassa.com), посвященном «бизнесу в погонах» имеются любопытные сведения о том, как сотрудник УФСБ РС(Я) АЛЕКСЕЕВ Савва Усементаевич требовал от некой КУЗИНОЙ Н.В. отказаться от полномочий конкурсного управляющего ООО «Ресурс-холдинг» в пользу ВЕШКУРОВА Д., а в противном случае угрожал уголовным преследованием.

СПРАВКА

Рощин Игорь Валентинович

Внешний консультант ПАО «ДОРИСС»

Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.

Лауреат премии профсоюзов России.

Академик Международной Академии Реальной Экономики.

Член-корреспондент Жилищно-коммунальной Академии Российской Федерации.

Почётный профессор Чувашского Государственного Университета им И.Н.Ульянова.

Заслуженный строитель Российской Федерации, Почетный строитель России.

Награжден орденом Русской Православной церкви Святого Благоверного князя Даниила Московского III степени.

Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.

Лауреат премии профсоюзов России.

Академик Международной Академии Реальной Экономики.

Член-корреспондент Жилищно-коммунальной Академии Российской Федерации.

Почётный профессор Чувашского Государственного Университета им И.Н.Ульянова.

Заслуженный строитель Российской Федерации, Почетный строитель России.