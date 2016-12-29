Допрос вахтовика, жестоко забившего медведя в Якутии

Все подозреваемые в жестоком обращении с медведем в Якутии установлены, говорится в сообщении МВД России.

Отмечается, что опрошен работник одного из промышленных предприятий. Он пояснил, что находился в рабочей командировке в Булунском районе в мае 2016 года. Тогда, направляясь по зимнику, вместе с коллегами они наехали грузовиками на медведя.

Мужчина рассказал, что животное представляло опасность, и именно он бил медведя ломом в голову. По его словам, после того как медведя зажали между двумя машинами и несколько раз ударили, зверь был жив. «Мы разъехались, медведь вышел, он прошел метров 50-100, сел и потом воткнулся мордой в снег», — утверждает подозреваемый.



27 декабря сообщалось, что в интернете появилось видео, на котором вахтовики в Якутии на двух «Уралах» давят и забивают медведя, который в итоге погиб. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным. Следователи установили трех участников инцидента. На кадрах — работники-вахтовики, машины принадлежат Мирнинскому филиалу Якутгеофизики, сообщает телеканал 360.