Дополнительные силы МЧС России прибывают в Якутию

На севере Якутии, в Среднеколымском районе, продолжают работать силы и средства МЧС России, направленные в район для обеспечения безопасного прохождения весеннего паводка и оказания всесторонней помощи населению. С 20 мая, заблаговременно, в село Березовка прибыла группа спасателей Якутского поисково-спасательного отряда МЧС России под руководством опытного спасателя Ярослава Малюшина. Ярослав работает в должности начальника поисково-спасательного подразделения отряда, три года назад был признан лучшим спасателем Дальнего Востока.

По прибытии в Березовку, спасатели МЧС помогли отселиться в пункт временного размещения жителям домов, расположенных в пойменной части реки. Большинство людей предпочли разместиться у родственников, чьи дома находятся на возвышенной части села. После того, как на территорию села зашла вода, спасатели оказывают помощь в перевозке и транспортировке имущества на возвышенные места, проводят обход жилых домов, проводят разъяснительную работу с жителями села.

«Самое главное – удалось не допустить гибели людей. Своевременное прибытие нашей группы, организованное отселение жителей в ПВР и к родственникам – это те факторы, благодаря которым ситуация с подтоплением в Березовке была быстро взята на контроль», — рассказал Ярослав Малюшин.

В соответствии с данными Якутского управления Гидрометеослужбы, сложившаяся гидрологическая обстановка в Среднеколымском районе прогнозировалась заранее, в связи с чем были проведены все подготовительные мероприятия по обеспечению жизнедеятельности населения района: подготовлена необходимая документация, проведены учения и тренировки, направлен прогноз развития обстановки, заблаговременно в район прибыла и работает межведомственная оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Правительства республики.

В целях усиления группировки по ликвидации последствий происшествия и недопущения ухудшения обстановки, 22 мая из Якутска в Среднеколымский район прибыла дополнительная межведомственная оперативная группа Главного управления и Правительства Якутии под руководством первого заместителя Председателя Правительства республики Алексея Колодезникова и ВрИО начальника Главного управления МЧС России по РС(Я) полковника внутренней службы Павла Гарина. В состав группы входят сотрудники Главного управления, Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РС(Я), спасатели Якутского поисково-спасательного отряда МЧС России и специалисты-взрывники.

После рабочего совещания в Среднеколымске оперативная группа провела авиаразведку и мониторинг паводковой обстановки на реках Березовка и Колыма, в село Березовка была передислоцирована дополнительная группа спасателей ЯПСО. В самом селе оперативная группа проверила пункт временного размещения, с жителями была проведена встреча, в ходе которой первый заместитель Председателя Правительства республики Алексей Колодезников и ВрИО начальника Главного управления МЧС России по РС(Я) Павел Гарин рассказали о том, какие меры принимаются для ликвидации последствий происшествия, а также ответили на вопросы жителей Березовки.

Также из Хабаровска в Якутск 22 мая прибыла группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Далее спасатели будут направлены в Среднеколымский район, задачи спасателей – оказание помощи населению в зоне паводка, участие в предупредительных мероприятиях в качестве помощников местным администрациям, организация мониторинга гидрологической ситуации для своевременного реагирования при осложнении оперативной обстановки. С собой спасатели ДВРПСО везут необходимое снаряжение и оборудование, лодки и гидрокостюмы.

В настоящее время органы управления, силы и средства Среднеколымского звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС, а также Главное управление МЧС России по РС(Я) функционируют в режиме «Повышенная готовность». В Главном управлении в г.Якутске и в администрации Среднеколымского района работают оперативные штабы, которые координируют применение сил в зависимости от развития обстановки. Кроме того, в Главном управлении МЧС организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья.

Сложная ситуация складывалась 21 мая у г.Среднеколымск, где уровни воды на реке Колыма были близки к критическим. Руководством межведомственной оперативной группы было принято решение о проведении ледовой авиаразведки и превентивных взрывных работ по недопущению возникновения заторных явлений на реке Колыма. В тот же день благодаря своевременно принятым мерам и успешно проведенным взрывным работам, удалось добиться улучшения гидрологической обстановки, у г.Среднеколымск начался спад уровней воды. С момента проведения взрывных работ уровень воды у города упал почти на полтора метра, 22 мая наблюдалось дальнейшее снижение уровней воды.

По словам ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) полковника внутренней службы Павла Гарина, паводковая обстановка находится на постоянном контроле Правительства республики и сотрудников МЧС России.

«Межведомственная оперативная группа будет продолжать свою работу на территории Среднеколымского района, сотрудники МЧС находятся в готовности оказать всестороннюю помощь населению», — отметил Павел Гарин.