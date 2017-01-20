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Культура & Образование
20 января 2017, 23:22
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Дополнительное образование – ключевой фактор в развитии творческого  потенциала детей

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Состоялся публичный отчет директора Республиканского центра развития дополнительного образования и детского движения.

       Завершился 2016 год,  объявленный  Годом дополнительного образования детей   в сферах образования, культуры и спорта Республики Саха (Якутия). Для  российской системы дополнительного образования  детей прошедший год стал  значимым по запуску ключевых механизмов  модернизации системы дополнительного образования детей.

19 января информацию о достижениях, планах и проблемных зонах деятельности Республиканского центра развития дополнительного образования и детского движения в 2016 году во время традиционного ежегодного  публичного отчета представила  директор Республиканского центра развития дополнительного образования и детского движения Мария Петрова.

На Публичный отчет были приглашены представители Министерств, социальные партнеры,  руководители подведомственных организаций МО и Н РС(Я), педагоги дополнительного образования, родители, СМИ.

Говоря об истории учреждения, руководитель сказала следующее: «Наше учреждение является одним из старейших в системе дополнительного образования республики, так как является правопреемником республиканской станции юных техников.  На протяжении более 50 лет  учреждение не единожды претерпело изменения. Сегодня  Центр проводит работу по реорганизации. Официальное полное наименование Учреждения  в новом статусе – Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Образовательный ресурсный центр «Юные якутяне».

Презентационный доклад руководителя одного из ведущих  учреждений республики по развитию дополнительного образования детей был содержательным, емким, интересным и отразил все виды образовательной деятельности Центра в 2016 году:  учебно-методическую работу, анализ и мониторинг, исполнение финансовых средств, развитие детского движения,  патриотическое и правовое воспитание,  детское творчество, музейное дело, отдых и оздоровление детей, работа с общественностью, выявление и поддержка одаренных и талантливых детей.  Это отметили большинство выступивших в ходе обсуждении Публичного доклада.

Мария Петрова констатировала, что учреждение выполнило взятые обязательства  по реализации государственных услуг в соответствии с утвержденным госзаданием на 2016 год.

Существенное место в своем докладе директор посвятила инновационной экспериментальной деятельности учреждения.

Напомним,   что  в 2016 году Министерство образования республики  стало победителем  федерального конкурса «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 гг., а  РЦРДО и ДД стал оператором по апробации персонифицированного финансирования дополнительного образования в республике. Благодаря успешному проведению эксперимента эта работа будет продолжена и в 2017 году, а республика в числе 9 регионов России также получит субсидию на проведение эксперимента.

В 2017 г. Якутия  получит также федеральную субсидию, предусмотренную на создание сети детских технопарков в регионах. Это стало возможным благодаря победе в другом федеральном конкурсе в рамках реализации мероприятия 3.5. «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся» Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 гг. На средства субсидии  будет закуплено оборудование  по техническому направлению для  «Образовательного ресурсного  центра «Юные якутяне»,

Учреждение имеет также статус республиканской инновационной площадки по теме «Республиканский детский технопарк «Юные якутяне», успешно приняв участие в республиканском конкурсе грантовой поддержки Главы Республики Саха (Якутия). (Размер Гранта Главы РС(Я)-500 тыс.руб).

К реализации главного и перспективного проекта учреждения – созданию детского техногородка «Юные якутяне» коллектив приступил в прошедшем году. Эта работа продлится до 2022 года.

Давая оценку деятельности учреждения, руководитель отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки республики Ольга Яшина подчеркнула значимость данного проекта для развития детей, их профориентации, подготовке будущих инженерных кадров республики. В целом ею была дана высокая оценка деятельности коллектива учреждения за отчетный год.

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В завершение публичного доклада  Мария Петровна поделилась с планами на предстоящий год.

В обсуждении доклада приняли участие социальные партнеры, приглашенные, люди не равнодушные вопросам воспитания юных якутян. Было высказано много интересных предложений по вопросу совместных проектов, планов и программ в будущем.  Так, Уполномоченный по правам ребенка РС (Я) Анна Соловьева внесла предложения по работе с органами МСУ по развитию дополнительного образования в муниципальных районах, по повышению квалификации педагогов, проведению рейтинга успешных учреждений дополнительного образования в республике. Одним из важных стимулов улучшения материальной базы учреждений дополнительного образования считает тесную  работу с главами муниципалитетов.  Также Уполномоченный по правам ребенка пожелала еще больше победителей из числа обучающихся в международных и  российских конкурсах.

В обсуждении отчета приняла участие Прасковья Борисова,  председатель ЯРО ВОД «Матери России». Прасковья Петровна  подчеркнула, что благодаря налаженному с Центром сотрудничеству есть хороший опыт по проведению  конкурса рукотворной куклы, посвященного Международному дню девочек. Конкурс  проводится с целью формирования  у девочек  ориентации на семейные ценности, выявления и поддержки талантливых детей, стимулирования создания новых творческих работ. Прасковья Петровна также отметила, что они готовы к дальнейшему сотрудничеству в плане гендерного воспитания, предложила разработать комплексный план дальнейших совместных действий по важному направлению воспитания детей.

Высокую оценку проделанной работы дали директор Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор»  Яна Иванова и проректор Малой Академии наук РС (Я)  Сардана Авдеева.

В частности, Яна Николаевна отметила, что Центр под умелым руководством Марии Петровны сыграл ведущую роль в реализации мероприятий Года дополнительного образования. Пожелала Центру   улучшения материальной базы и воплощения в жизнь новых совместных проектов.

Проректор Малой Академии наук РС (Я), руководитель научно-образовательного кластера  для работы с одаренными детьми С. Авдеева также остановилась на сотрудничестве с Центром в плане реализации Федерального проекта по созданию сети Детских  технопарков, который  будет реализован на базе Малой академии наук и Ресурсного образовательного центра «Юные якутяне».  Вызовы времени диктуют необходимость совместной реализации данного проекта.

От имени социальных партнеров выступил Представитель МИД России в г. Якутске Николай Дьяконов. Николай Васильевич является бессменным председателем жюри, организатором Республиканского  конкурса «Будущий дипломат». Конкурс проводится в этом году в XI  раз.  За время своего проведения конкурс приобрел популярность среди старшеклассников и по праву считается одним из самых престижных и перспективных в республике. Николай Васильевич выразил свою признательность и благодарность Марии Петровне как инициатору конкурса, всем педагогам дополнительного образования в городе и в улусах за поддержку проекта.

Одним из важных аспектов работы Центра является взаимодействие со СМИ. По данному вопросу свое видение дальнейшей работы озвучила Анжелика Андреева, руководитель Детского  издательства «Кэскил»: «Мы рады нашему плодотворному сотрудничеству, надеемся на продолжение, на новые формы взаимодействия, таких как, мобильное приложение «Детям о детях», которое начнет работать с июня месяца».

Также  Анжелика Егоровна затронула тему информационной поддержки совместного проекта «Республиканский кинофестиваль детского и юношеского экранного творчества «Золотой Олень». К разговору о конкурсе присоединились Жанна Леонтьева, корреспондент газеты «Кэскил»,   Евгений Павлов, педагог дополнительного образования по технологиям кино и телевидения и Лена Керемясова, педагог  дополнительного образования по образовательной программе «Школа тележурналистики и медиатехнологий».

Публичный доклад стал площадкой для обсуждения перспектив развития дополнительного образования и воспитания. Мария Петрова поблагодарила всех собравшихся за искренний  живой интерес к обсуждению доклада, за неравнодушное отношение к духовно-нравственному воспитанию детей и выразила надежду на дальнейшую совместную плодотворную работу во имя будущих поколений.

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Источник: Пресс-служба Министерства образования РС (Я).
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