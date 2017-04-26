Дополнительное образование для детей становится доступнее

В настоящее время в стране происходит модернизация дополнительного образования детей. С 2017 г. началась реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного Правительством РФ. Ключевая цель проекта – сделать доступным дополнительное образование для детей, в том числе по техническим и естественно-научным программам. При этом программы будут учитывать как интересы детей и их родителей, так и потребности социально-экономического и технологического развития страны.

Реализовать проект в регионах планируется с помощью модельных центров. В нашей республике таким модельным центром определен Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» (ранее Республиканский центр развития дополнительного образования и детского движения), который является единственным государственным учреждением, обеспечивающим организационно-методическое сопровождение развития системы дополнительного образования детей республики.

С 2017 г. учреждение начало разработку и внедрение проекта модельного центра «Республиканский ресурсный центр по модернизации дополнительного образования детей», ведет работу по созданию общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам. С его помощью родители смогут выбрать образовательные программы сообразно стремлениям, уровню подготовки и способностям детей, в том числе и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В рамках проекта по всей стране создаются технопарки – Кванториумы для подготовки новой инженерной элиты, научно-технического просвещения молодежи и привлечения детей к изучению и применению наукоемких технологий. В декабре 2016 г. Главой республики Егором Борисовым принято решение о создании системы детских технопарков. На создание детских технопарков предусмотрена федеральная субсидия, которую республика получит в этом году на финансовую поддержку мероприятия 3.5 «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся» Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 гг.

С 2016 г. в числе семи регионов Якутия апробирует модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, а также мероприятия по введению нормативного подушевого финансирования и независимой оценке качества дополнительного образования.

«Наше учреждение является оператором персонифицированного финансирования. Проведена работа по разработке нормативных правовых актов, по организационно-методическому и информационному сопровождению проекта, добровольной сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Сформирован реестр выдаваемых сертификатов, поставщиков услуг образовательных программ. В 2016 г. в проекте участвовали 9 учреждений дополнительного образования г. Якутска (6 044 ребенка), в этом году планируется охватить 75 % улусов, причем в каждом улусе не менее 10% детей 5-18 лет должны пользоваться сертификатами. С 2018 года по всей стране 10% детей от 5 до 18 лет будут осваивать программы дополнительного образования по сертификатам персонифицированного финансирования», — рассказывает директор Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», к.п.н. Мария ПЕТРОВА.

Организован мониторинг развития дополнительного образования. Так, охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами составил в республике в 2014 г. – 70,3 %; в 2015 г. – 71,4 %; в 2016 г. – 73,3 %. К 2018 г. этот показатель планируется увеличить до 75 %. В 2016 г. на 23,8 % увеличилось число объединений технического творчества. Модель персонифицированного финансирования позволит увеличить количество детей, имеющих гарантированное право посещения учреждений дополнительного образования детей, в том числе детей, занимающихся научно-техническим творчеством. Впервые частные организации, оказывающие услуги дополнительного образования детей, получили доступ к бюджетному финансированию благодаря новой модели финансирования.

Напомним, что в середине апреля состоялось крупнейшее мероприятие в сфере образования и науки – Московский международный салон образования (ММСО), где одной из самых обсуждаемых была повестка дополнительного образования. Участие в работе ММСО показало, что система дополнительного образования детей Якутии находится на передовых позициях в стране и в целом по многим параметрам работы опережает другие регионы, в частности, по позитивной практике разработки инновационных методик внедрения современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей. Ведущими федеральными экспертами перед широкой аудиторией профессионального сообщества страны отмечена высокая репутация Республики Саха (Якутия) по качественной реализации проектов развития дополнительного образования.

Все ключевые идеи, инновационные решения, приоритетные направления, заложенные в Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 г. и в приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование для детей», реализуются в нашей республике в полной мере.