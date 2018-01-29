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29 января 2018, 17:50
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Доноры Якутска смогут получить задержанную компенсацию за сдачу крови в конце недели

В январе доноры Якутска, пришедшие сдавать кровь, не смогли получить компенсации. Когда люди смогут получить деньги, выясняло ЯСИА.

«Деньги, предназначенные для компенсационных выплат донорам, будут переведены на счет учреждения на этой неделе. После обработки средств выплата будет возобновлена, все задержанные в январе 2018 года компенсации обязательно выплатим до конца текущей недели. Поводов для беспокойства нет», — объяснила ситуацию ЯСИА главный врач Станции переливания крови Ариана Ермолаева.

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Источник: http://ysia.ru/obshhestvo/donory-yakutska-smogut-poluchit-zaderzhannuyu-kompensatsiyu-za-sdachu-krovi-v-kontse-nedeli/
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