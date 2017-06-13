Домой отправились якутские клоны — Бэлэх и Кэрэчээне !

Ученые СВФУ и Фонда Sooam представили клонированных щенков якутской охотничьей породы в Корее

Ученые Северо-Восточного федерального университета совместно с коллегами корейского института «Sooam Biotech Research Foundation» смогли воссоздать клон 12-летнего кобеля якутской охотничьей лайки. Сегодня, 13 июня, в Сеуле (Южная Корея) состоялась передача клонированных щенков делегации Якутии. Данное исследование проводится в рамках проекта по изучению генетики аборигенной якутской лайки для воспроизводства породы.

«В декабре 2016 года на базе лаборатория СВФУ нами был проведен отбор тканей у взрослых особей якутской охотничьей лайки. Корейским коллегам удалось успешно получить клетки из взятого материала и провести клонирование двенадцатилетнего кобеля Тайга и шестилетней самки Сүүтүк», – поделилась ведущий научный сотрудник Международного центра коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» Научно-исследовательского института прикладной экологии Севера СВФУ Лена Григорьева.

На сегодняшний день клонированным щенкам Бэлэх от самца Тайги и Кэрэчээне исполнилось несколько месяцев, они содержались и находились под наблюдением корейских специалистов. Сообщается, что щенки прошли вакцинацию, активны, их поведение соответствует нормам развития, а специалисты отмечают у них высокую способность к обучению и коммуникации.

«Мы отправляем домой щенков лайки, чья родина – самый холодный край на земле. Думаю, что церемония передачи символизирует взаимную дружбу стран, взявшую начало с сотрудничества нашего института и Северо-Восточного федерального университета. Надеюсь, что эта дружба продолжится, будет расти и крепнуть», – выступил на церемонии профессор Хван Ву Сок (Hwang Woo-Suk).

Научный сотрудник лаборатории Музея мамонта Института прикладной экологии Севера СВФУ Максим Чепрасов поздравил собравшихся коллег со знаменательным событием в науке двух стран. Он также вручил профессору Хван Ву Соку официальное приглашение от имени ректора Евгении Михайловой на официальную торжественную презентацию щенков в Якутске, которая состоится 23 июня.

«Несмотря на то что договор между нашими организациями был подписан об изучении и возрождении ископаемых животных, сегодня мы являемся свидетелями клонирования современной якутской лайки, которое олицетворяет звено одной цепи. Сотрудничеству с корейскими коллегами в этом году исполняется пять лет – по проекту «Возрождение мамонта и других ископаемых животных», мы с нашими друзьями из Кореи ежегодно проводим экспедиции в Северную Якутию, в том числе на Новосибирские острова Ледовитого океана. Профессор Хванг со своей командой сам принимал участие в экспедиции в тяжелейших климатических условиях Арктики. Собрано большое количество образцов, которое в настоящее время изучается в Sooam», – подчеркнул Максим Чепрасов.

«С разных районов Якутии было собрано множество архивных фотоматериалов и записей, мы искали собаку, отвечающую всем требованиям наших охотников, что было довольно трудной задачей. И вот в 2016 году в глухой тайге у местного охотника мы нашли, что искали – крупного белого пса Тайга – Байанай. Но, так как ему уже 12 лет, он не может давать потомство. Теперь, благодаря профессору Хван Ву Соку и якутскому университету, этот кобель возродится – это похоже на чудо. Клонирование и возрождение якутской лайки имеет огромное значение в сохранении традиционной охоты и образа жизни коренного населения Якутии», – отметил председатель клуба «Байанай» Юрий Борисов.

Мероприятие вызвало немалый интерес общественности. На церемонии передачи также присутствовали сотрудники Института Sooam, посол России в Южной Корее Александр Тимонин с супругой, посол Таджикистана Шарифзода Юсуф Тоир, инвесторы, представители парламента Южной Кореи и многие другие.

В городе Якутке щенков представят 23 июня – в день проведения Съезда выпускников СВФУ.

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