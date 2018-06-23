Доминик Фаш: У Якутии есть необходимый потенциал для развития IT-технологий и цифровой экономики

Якутия должна определить собственный путь развития высоких технологий и цифровой экономики. Такое мнение высказал один из создателей крупнейшего французского технополиса София-Антиполис Доминик Фаш на круглом столе, организованном по инициативе Алмазэргиэнбанка в рамках III Международной конференции «Города и люди: Коммуникация и цифровизация».

Открывая встречу, в которой приняли участие в том числе представители организаций-партнеров банка, председатель правления АЭБ Людмила Николаева отметила, что цифровая экономика – это не просто тренд, который стал популярен в России в последнее время, а реальная возможность качественно повысить уровень жизни людей. «В республике мы только делаем первые шаги в этом направлении, поэтому нам крайне важно узнать авторитетное экспертное мнение. Ваши рекомендации и советы помогут избежать ошибок», — сказала она.

Доминик Фаш кратко рассказал об истории основания технопарка София-Антиполис: «В условиях Франции 70-х годов, когда все связывали будущее страны исключительно с промышленностью, наша идея о развитии высоких технологий многим казалась абсурдной. Тогда революционной выглядела сама мысль создавать университет «в полях», а не в городе, тем более, что мы выбрали местом для основания технопарка юг государства, где принято только отдыхать. Использовать хороший климат и погоду в научных целях? Тогда это звучало дико. А теперь посмотрите на самые удачные города в плане маркетинга для инвестиций, это сплошной юг сегодня — Ницца, Барселона, Тулуза, Монпелье. Раньше развивался только север Франции, а сегодня там сплошной кризис: шахты закрываются».

По его словам, главное, что удалось сделать в процессе реализации проекта – привлечь талантливых специалистов.

«Мы понимали, что нужно создать новый мир, совершенно иной, где на первом месте будет человек. Необходимо было собрать на одной территории не только университеты, но и научно-исследовательские центры, промышленность, связанную с умными технологиями, а также подходящие сервисы. Идея была проста: добиться создания нового общества и новой среды, где будут рождаться идеи, компании и стартапы. Сейчас в София-Антиполис работают около 40 тысяч высококлассных сотрудников, есть передовые телекоммуникации, развитая инфраструктура, а объем оборотов высоких технологий значительно превышает доходы от туризма», — подчеркнул Фаш.

Якутии, уверен он, необходимо найти свой путь развития цифровой экономики, как-то «отметить себя на карте» планеты: «Во всем мире часто недооценивается потенциал провинций, все фокусируются на центральных городах. Но даже в России есть примеры Татарстана, Томска, Калуги, где высокие технологии развиваются успешно. Чем хуже Якутия? Надо просто с чего-то начать. За вас никто не решит проблему. Понятно, что на это потребуется время, в таком серьезном вопросе недальновидно рассчитывать на мгновенные результаты, но первые шаги необходимо делать. Кроме того, не бойтесь ошибиться в чем-то, надо просто поставить цель и идти к ней, несмотря на любые трудности».

Также, считает Доминик Фаш, банкам следует активнее работать с компаниями нового типа.

«Сегодня создают рабочие места в основном не огромные компании–«слоны», а компании–«кролики». Последние не боятся чего-то нового, они гибкие и открытые к сотрудничеству. За ними будущее. Если банковский сектор повернется к ним лицом, то на рынке может произойти революция, которая станет стимулом для развития новых технологий», — заявил он.

В III Международной конференции «Города и люди: Коммуникация и цифровизация» принимают участие представителей 12 стран, органов государственной власти, общественных организаций и ведущих экспертов в различных областях.