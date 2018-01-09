Домашние предметы, которые притягивают неудачи

К сожалению, случаются такие дни, когда все буквально валится из рук, стоит лишь нам проснуться и встать с кровати. Словно все сговорились срывать наши планы и устраивать мелкие пакости. Тут уже волей-неволей начинаешь понимать людей, которые верят в законы фэн-шуй и приметы, и начинаешь оглядываться по сторонам, пытаясь понять, что же могло спровоцировать полосу невезения. Мы собрали список вещей в вашем доме, которые притягивают неудачи и заставляют сомневаться в собственных силах.

Психологи хоть и призывают не относиться серьезно к различным суевериям, утверждая, что тем самым мы сами притягиваем к себе негатив и заранее настраиваем на неудачи. Однако многие люди уверены, что их переживания не беспочвенные и действительно существуют предметы, которые обладают негативной энергетикой и привлекают несчастья.

1. Засохшие цветы

Согласно древнему восточному учению фэн-шуй (а также народным приметам), в доме нельзя держать засохшие и искусственные цветы. Они обладают негативной энергией, и всевозможные несчастья очень скоро поселятся в вашей квартире. Поэтому, если вдруг вам преподнесли шикарный букет, который завял через несколько дней, не стоит аккуратно расставлять эти цветы в вазе, надеясь таким образом сохранить память о презенте. Цветы вы таким образом все равно не оживите, а энергетику нарушите. Если вы жить не можете без букетов, тогда просто меняйте их до того, как они начнут засыхать.

2. Кактусы

С этими растениями тоже нужно быть осторожнее. По фэн-шуй, все цветы, у которых есть колючки и шипы, кроме розы, конечно, притягивают невезение и делают вас несчастными. Если вдруг друзья (или родные) заботливо вам предлагают поставить возле компьютера маленький кактус, который, по их мнению, каким-то образом может спасти от излучения, просто вежливо откажитесь.

3. Кресло-качалка

Пустым креслам-качалкам тоже не место в вашем доме. Это считается дурным знаком. Особенно если они вдруг ни с того ни с сего начинают раскачиваться. В Ирландии, например, верят, что таким образом духи пытаются общаться. Мы, конечно, живем в другой прекрасной стране, но судьбу испытывать все же не будем.

4. Черные двери и зеленые стены

Черные двери тоже способны не способны охранять ваш дом от негатива и невезения, поэтому вместо темных оттенков приобретите что-то посветлее. Особенно если речь идет о входной двери. Что касается зеленых стен, то давным-давно ученые использовали мышьяк для изготовления зеленых обоев. И когда появлялась большая влажность, то эти обои, соответственно, выделяли ядовитый газ, который действовал отравляюще. Поэтому какое уж тут везение?

5. Старые календари

Согласно приметам, старые календари, которые неправильно отражают текущую дату (месяц, год), способны укорачивать жизнь или заставлять вас зацикливаться на своем прошлом. Те же свойства приписывают и остановившимся часам. Поэтому от таких предметов лучше избавиться как можно скорее.