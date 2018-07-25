Домашние консервы и соления стали причиной трех смертей в Якутии

Управление Роспотребнадзора по РС (Я) зарегистрировал семь случаев заболевания ботулизмом в Верхневилюйском, Мирнинском, Олекминском и Жиганском раойнах Якутии, три из них завершились летальным исходом, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на сайт управления.

Из эпидемиологического анамнеза установлено, что все заболевшие употребляли в пищу продукцию собственного приготовления — паштет из карасей, рыбу-осетр домашнего посола и копчения. Соление рыб проводилась без соблюдения правил санитарной безопасности, методов соления рыбной продукции. Продукты хранились при комнатной температуре, либо в кладовых помещениях при температуре наружного воздуха + 20-22 градуса, а также употребляли в пищу с незначительным запахом разложения.

По результатам лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» в биоматериалах больных (рвотные массы, промывные воды, сыворотка крови, рыбе, рыбном паштете) выявлен ботулинический токсин тип Е.

Управление Роспотребнадзора по РС (Я) сообщает, что во всех случаях заболевания ботулизмом первые признаки напоминают клинику кишечного расстройства: пострадавшие жалуются на общую слабость, головокружение, жидкий стул, тошноту, боли в животе. Позднее присоединяются другие характерные для ботулизма симптомы: двоение в глазах, мушки перед глазами, расстройство зрения, сухость в горле, осиплость голоса, затруднение речи. Эти симптомы возникают в результате действия токсина на жизненно важные участки центральной нервной системы. Инкубационный период (период от момента приема некачественного продукта до появления первых признаков заболевания) длится обычно от 8 часов до двух суток.

При позднем обращении за медицинской помощью и несвоевременно начатом лечении может наступить смерть от паралича дыхательного центра.

Лучшей профилактикой ботулизма является употребление консервов только промышленного приготовления.

В домашних условиях следует соблюдать следующие правила:

— не покупать консервы домашнего приготовления с рук, на стихийных рынках;

— овощи, фрукты, ягоды и грибы должны быть хорошо отмыты от частиц земли;

— недопустимо консервировать давно снятые, испорченные овощи, фрукты, ягоды и грибы;

— рыбу после улова нужно быстро выпотрошить, промыть проточной водой и хранить в условиях холода;

— засолку грибов не следует производить в герметически закрытых банках; лучший метод хранения грибов – соление и сушка;

— перед употреблением в пищу консервированных продуктов их лучше прокипятить в течение 20-25 минут (за это время разлагается токсин ботулизма);

— перед вскрытием банки с консервами нужно осматривать — при развитии в них возбудителя ботулизма отмечается вздутие дна и крышки банок (бомбаж).

При этом следует помнить, что ботулинистический микроб и токсин часто не изменяют внешний вид, запах и вкус продукта, поэтому имеющиеся домашние консервы за 6-12 часов до еды необходимо прокипятить в течение 15-20 минут, быстро охладить и реализовать в течение 36 часов. Кипячение, проваривание, прожаривание пищевых продуктов и любых консервов перед тем, как подавать на стол – основная мера профилактики ботулизма, других кишечных заболеваний и пищевых отравлений.