Дома под снос: «Мы за ценой не постоим?..» Блогеры Якутска о «золотых» квадратах и завышенных оценках

В апреле этого года в Якутске стартовал проект «Битва блогеров». Проект продлится 5 месяцев. Организатором конкурса стал городской портал One click Yakutsk при поддержке Окружной администрации города Якутска. Победитель получит однокомнатную квартиру от спонсора проекта – строительной компании «Трансстрой».

Напомним, на протяжении всего проекта, блогерам даются задания. Они делятся с подписчиками и пользователями соцсетей своим мнением о проблемах в городе, предлагают варианты их решения, непосредственно участвуют в городских акциях и социальных проектах.

На прошлой неделе завершился второй этап, одним из заданий которого стало раскрытие проблемы расселения жильцов из старого жилого фонда в новый.

Не секрет, что когда люди узнают, что их дома находятся на территории будущих новостроек и пойдут под снос, они начинают завышать стоимость своих квартир в домах, которые если не сегодня, так завтра пойдут под нож бульдозера. Что думают об этом блогеры и какие предлагают варианты решения проблемы — в данном обзоре. Орфография и стиль авторов сохранены.

Напомним, записи некоторых участников можно прочитать в «Дневниках» на YktRu.

«Потребительский шантаж»

Под территорию застройки попадают не только многоквартирные деревянные жилые дома, но и частные дома и постройки. Здесь собственники оперируют уже десятками миллионов рублей, не сколько за сам дом, сколько за земельный участок, если, конечно, земля в собственности гражданина.

Такую ситуацию рассматривает участник «Битвы блогеров» Злата Сычева. Она без обиняков называет рассматриваемую ситуацию, как «потребительский шантаж».

«…нередки ситуации, когда собственники ветхого жилья просят за свои небольшие по сути квадратные метры необоснованно высокие компенсации. Найти общий язык и сойтись по сумме, остановившись на золотой середине, бывает сложно. А иногда этого и вовсе не случается – такие прецеденты уже были».

Блогер привела пример, когда собственник приватизированного дома и земельного участка не сошелся в разумной цене, предлагаемой застройщиком. Спор между сторонами длится уже не первый год.

«В конфликт собственников и застройщика вмешалось руководство города, в попытках вразумить неразумных провели выездное, так скажем, заседание. Итог сегодняшнего дня. Общий язык так и не найден, товарищ не сдается, один год потерян, потерян будет и второй».

Кто-то может позавидовать гражданам, чьи дома и участки попали под застройку. Мол, «эх, я бы на его месте получил неплохие «бабки!». Но завидовать тут не чему.

Блогер предположила, что ждет такого, по ее словам, «упертого и принципиального» гражданина: «Что будет в дальнейшем – можно предположить. Один из наиболее реальных вариантов — он останется на своем месте, на своих «золотых» квадратах, а вокруг все-таки вырастут новостройки. И какое ему будет там житье?».

В интересах всех и каждого

Конечно, людей понять можно, когда они хотят получить больше, чем необходимо по закону: «Мы столько лет жили в этих домах, что теперь имеем право требовать лучшее и большее!», — такие слова можно услышать от некоторых людей. Да, каждый гражданин имеет право на жилье, но кто дал право отдельным гражданам препятствовать застройке территорий, целых городских кварталов? Как найти решение, которое устроит всех? И при этом соблюсти интересы застройщиков и граждан?

Об этом рассуждает Руслан Очиров.

«Здесь есть три точки зрения: 1. Горожанин: ХОЧУ жить в красивом, новом доме с хорошей инфраструктурой и приемлемой ценой. 2. Застройщик: ХОЧУ построить красивый, новый дом, чтобы он понравился Горожанину и он приобрел в нем квартиру. 3. Хозяин дома, на месте которого будет строится новостройка: ХОЧУ, без ущерба для себя и своей семьи, договориться с Застройщиком насчет равноценного обмена».

Но не всегда точки зрения и интересы сторон совпадают. По мнению блогера, здесь есть и другая заинтересованная сторона — горожане, которые от несогласованных действий застройщика и собственника вместо новых кварталов в итоге видят унылые пустыри и долгострои.

…А оценщики кто?

В неправомерном завышении стоимости сносимого дома или земельного участка под будущие новостройки ответственность отчасти и на оценщиках.

О не простых отношениях граждан, собственников жилья и оценщиков — в блоге Александра Каверзина.

«Встречаются граждане, которые принципиально требуют большего, чем им предлагает застройщик, руководствуясь непонятно чем. Имея на руках заключение оценщиков, которое в несколько раз превышает рыночную стоимость имущества, они готовы стоять до конца, требуя невозможного».

Блогер напоминает, что «существует программа «О развитии застроенных территорий», заключаемая между муниципалитетом и строительными компаниями. Она направлена на переселение жильцов в новое жильё, снос старых домов и застройку новых, целых микрорайонов. Ведь все мы желаем красивого и яркого города, с не менее красивыми застроенными новыми кварталами!».

Договоры о развитии застроенной территории в границах городского округа «город Якутск» заключают Окружная администрация города Якутска и застройщики.

Мнение самих застройщиков

Разузнала следующий участник «Битвы блогеров» Елена Аммосова (Аргунова). Она опросила застройщиков, работающих по программе «О развитии застроенных территорий городского округа «город Якутск». По данной программе в городе работает 8 строительных компаний.

Специалист по недвижимости ООО «Трансстрой»:

— Сейчас строительство одного дома мы разделили на 2 этапа, так как с одним собственником не смогли договориться. Его соседей мы уже переселили в новый дом на той, же улице где они жили ранее. Дело в том, данный человек каким-то образом оформил землю. И теперь, кроме того, что должен получить две квартиры: одна- и двухкомнатные в новом доме, то он хочет получить ещё денежную компенсацию за гараж, площадью 63 кв.м. (каркасно-засыпной) — 2 500 000 рублей и земельный участок, площадью 968 кв.м.) — 11 000 000 рублей. Общая сумма выходит 17 000 000 рублей.

— Мы в свою, очередь тоже заказывали отчеты. Сумма здесь однозначно превышена в 2-3 раза. С такими собственниками приходится общаться в судебном порядке.

— Когда застройщик не может договориться с собственником — возникают трудности, отодвигаются сроки реализации проекта. Это не только многоквартирные дома, но и автостоянки, детские сады, магазины.

Юрист ОАО ЯКСМК:

— На сегодняшний день получается, так будто кв.м. в аварийном доме стоят дороже, чем в новостройке. На данный момент, мы переселяем из аварийного дома по ул. Строителей в нашу новостройку по ул. Газовиков в Мархе. 50 % отказываются переезжать. Поэтому договариваемся по деньгам согласно оценке.

— Некоторые при переселении считают, что застройщик должен дарить несколько квадратов. Мол, у вас и так большой выхлоп, наверное. Подарите нам эти квадраты. Это неправильно. За дополнительные квадраты переселенец должен доплачивать.

ООО «Высота»:

— Если застройщики предлагают новый дом, то конечно, лучше сразу соглашаться.

Люди должны с понимаем относиться к застройщикам. Застройщик, если с 10 семьями договорится и 1 семья будут требовать больше, то застройщику легче просто отказаться. Из-за одной семьи могут лишиться жилья все остальные.

— Выдаем квартиру только по квадрату, а не по количеству проживаемых людей. И доплачивать за квадратуру тоже нужно.

— Если люди знают, что их дом попадает в перспективную застройку, то они должны следить за тем, чтобы у них были оформлены заранее документы.

ООО «Стройинжиниринг»:

— Да, есть такие люди, которые просят больше на основании того, что зарегистрировано много людей. Это действительно, основная проблема всех застройщиков, которая приводит к торможению всех планов.

— Мы предоставляем жилье переселенцам с приватизированным жильем квадрат на квадрат.

— Что касается нашей компании, мы заключили договор с городом совсем недавно. Сейчас только начали работать по переселению граждан. У нас целый квартал. Пока, все люди с радостью соглашаются на наши условия. Пока не сталкивался.

ООО «Стройкон»:

— Конечно, бывают проблемы с переселенцами. Но общий итог всегда находим. Все хотят бесплатно получить квартиру. Так не бывает. В Якутске очень многие неправильно оценивают квартиру. Нанимают оценщика, у которого даже лицензии нет давать оценку. В итоге кв.м. в старом аварийном доме оценивают дороже чем, в нашем новом доме.

— Мы пока нормально работаем. Впереди работы много — целый квартал. 6 домов, школа, детский сад.

ООО «Агентство ДСК»:

— В любом, случае приходиться как-то договариваться с собственниками. Несмотря на все как-то договариваемся и приходим к единому мнению. Бывает и так, что мы не достигаем общих договоренностей с собственниками. И тогда, приходиться отказываться от строительства на том или ином участке.

— Застройщик предоставляет равноценное жилье. В любом случае благоустроенный дом это лучше чем ветхое жилье.

— Да, есть такие люди, которые за ветхий дом выдвигают не разумную стоимость. Такое бывает очень часто.

— Можно решить вопрос в судебном порядке. Это может продолжаться несколько лет. Поэтому самый верный вариант всё-таки прийти к какому-то консенсусу.

ООО «Строймонтаж-2002»:

— Установлены все нормативы по законодательству — люди получают новую квартиру аналогичную по квадратуре старой квартиры.

— Часто бывает так, что у жильца, к примеру, 30 кв. метров жилья. А в новом доме квартира — 50 кв. метров. В этом случае, человек должен оплатить разницы своими средствами.

— Любой переселенец понимает, что если предложение от застройщика поступает, нужно соглашаться. Ведь вряд ли им самим удастся продать никому не нужный, не продаваемый старый дом. Если ресурс не применить сейчас, то вряд ли получиться потом.