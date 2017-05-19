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Общество
19 мая 2017, 11:04
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 «Дом трудолюбия» для бомжей

18 мая на заседании постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям рассмотрели обращение обращении депутата Павла Петрова о выделении земельного участка в с.Маган для «Дома трудолюбия».

Депутат Павел Петров инициировал этот вопрос по просьбе общественной организации, которая продвигает проект социальной адаптации лиц без определенного места жительства. Как сказал Евгений Смирнов, директор центра помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию: «Мы хотим с Божьей помощью организовать «Дом трудолюбия» с целью реабилитации алко- и наркозависимых лиц, оставшихся без жилья и без средств к существованию, чтобы они могли работать на земле и кормить себя своим трудом. Свое благословение нам на благое дело дал Владыка Якутский и Ленский Роман».

Во время обсуждения этого вопроса члены комиссии, представители департамента имущественных им земельных,  управления архитектуры и градостроительной политики предлагали различные варианты предоставления земельного участка для центра реабилитации бомжей — от муниципально-частного партнерства до залогового фонда.

Заместитель главы ГО г. Якутск Георгий Михайлов обратил внимание на то, что проблема реабилитации таких лиц чрезвычайно сложное дело, включающее много аспектов, поэтому необходимо проработать во всех деталях проект «Дома трудолюбия», в том числе сделать все необходимые расчеты. Сергей Черных подчеркнул, что неизвестно, одобрят ли такой объект жители Магана.

Но председатель комиссии Анатолий Семенов подчеркнул, что в данном случае комиссия по имущественным и земельным отношениям рассматривает именно вопрос выделения земельного участка, поэтому решено было рекомендовать постоянной комиссии по социальной политике подробно рассмотреть проект «Дома трудолюбия», пригласить представителей социальных служб, наркодиспансера, других общественных организаций, которые тоже занимаются реабилитацией зависимых лиц.

Как подчеркнул Павел Петров, проблема с реабилитацией лиц без определенного места жительства в городе существует, поэтому надо всячески содействовать общественникам, которые выражают желание заниматься этой проблемой. Депутаты пришли к мнению, что надо изыскать возможность выделить участок в Магане, возможно в его окрестностях, для «Дома трудолюбия». Времени на эту процедуру  уйдет много, и можно будет параллельно доработать проект, его обосновать экономически, выяснить все детали.

Вторым вопросом депутаты рассмотрели изъятие не надлежаще используемых земель сельскохозяйственного назначения.

 

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Источник: Пресс-служба якутской городской Думы.
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