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Общество
13 июля 2018, 11:18
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Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского открыл выставку-панораму

В Доме дружбы народов состоялось торжественное открытие выставки, посвященной Ысыаху Олонхо.

С 2006 года вот уже 12 раз в Якутии по Указу Президента РС (Я) и поддержке Правительства РС (Я) проводится Ысыах Олонхо, ставший поистине всенародным праздником, вышедшем на международный уровень.  Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского торжественно открыл выставку-панораму, который познакомил с основными этапами подготовки проведения масштабного мероприятия, как Ыһыах Олоҥхо в Якутии.

Вышел распоряжение Главы РС(Я) от 16.09.2015 № 881 – РГ о проведении республиканского национального праздника Ысыах Олонхо в 2016 – 2021 годах.

  1. Муниципальное образование «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) 2016 год.
  2. Муниципальный район «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 2017 год.
  3. Муниципальное образование «Алданский район» Республики Саха (Якутия) 2018 год.
  4. Муниципальное образование «Намский улус» Республики Саха (Якутия) 2019 год.
  5. Муниципальный район «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) 2020 год.
  6. Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 2021 год.

На выставке присутствовали руководители учреждений, ценители народного творчества и традиционной культуры, представители улуса (района). Все сказанные слова звучным хомусом в будущем Якутии родной отозвались, чтобы будущее растущей молодежи в продолжении следующих веков процветало всегда!. Слава – счастье пусть утвердится, счастливая доля пусть увеличится. Приглашаем всех посетить интересную, познавательную выставку – панораму Ыһыах Олонхо в Якутии.

Источник: Пресс – служба ДДН им. А.Е. Кулаковского.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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