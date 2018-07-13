Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского открыл выставку-панораму

В Доме дружбы народов состоялось торжественное открытие выставки, посвященной Ысыаху Олонхо.
С 2006 года вот уже 12 раз в Якутии по Указу Президента РС (Я) и поддержке Правительства РС (Я) проводится Ысыах Олонхо, ставший поистине всенародным праздником, вышедшем на международный уровень. Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского торжественно открыл выставку-панораму, который познакомил с основными этапами подготовки проведения масштабного мероприятия, как Ыһыах Олоҥхо в Якутии.
Вышел распоряжение Главы РС(Я) от 16.09.2015 № 881 – РГ о проведении республиканского национального праздника Ысыах Олонхо в 2016 – 2021 годах.
- Муниципальное образование «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) 2016 год.
- Муниципальный район «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 2017 год.
- Муниципальное образование «Алданский район» Республики Саха (Якутия) 2018 год.
- Муниципальное образование «Намский улус» Республики Саха (Якутия) 2019 год.
- Муниципальный район «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) 2020 год.
- Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 2021 год.
На выставке присутствовали руководители учреждений, ценители народного творчества и традиционной культуры, представители улуса (района). Все сказанные слова звучным хомусом в будущем Якутии родной отозвались, чтобы будущее растущей молодежи в продолжении следующих веков процветало всегда!. Слава – счастье пусть утвердится, счастливая доля пусть увеличится. Приглашаем всех посетить интересную, познавательную выставку – панораму Ыһыах Олонхо в Якутии.
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