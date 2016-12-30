Должников судприставы не выпустили за границу

29 декабря при прохождении таможенного контроля были сняты с рейсов 3 якутянина.

Отпускники, приехав в международный аэропорт для убытия на курорт, при прохождении таможенного контроля были крайне удивлены и огорчены тем, что пограничная служба не выпустила их из страны.

За каждым из них числился долг, который не позволил им улететь. Один гражданин забыл заплатить налоги, у второго гражданина был не оплачен административный штраф за управление ТС в пьяном виде, у третьего исполнительное производство неимущественного характера.

Должники не думали, что данная мера, применяемая судебными приставами, настолько действенна. И им придется оплатить свои долги в уходящем году. После поспешной оплаты двумя из должников, дежурным судебным приставом в оперативном режиме были сняты ограничения на выезд и они смогли выехать в столь долгожданный отпуск.