Должники по капремонту рискуют оказаться в суде

Фонд капитального ремонта – региональный оператор, главная задача которого провести в многоквартирных домах региона капитальные ремонты, включая замену кровель, инженерных сетей, лифтового оборудования, фасадов. Свою работу Фонд начал в 2014 году, а масштабные ремонты по всей республике стартовали уже в 2015 году.

Несмотря на то, что программа капремонта в муниципалитетах себя уже зарекомендовала, платят по счетам не все. Ленский и Хангаласский районы – в числе аутсайдеров по собираемости платежей за капремонт. Показатель сбора взносов на капремонт в Хангаласском улусе задолженность составляет 7 миллионов рублей, это едва превышает отметку в 72%. По Ленскому району задолженность – 22 миллиона рублей, это всего лишь 58%.

«Мириться с такой ситуацией Фонд капремонта не намерен. Мы ведём активную судебную работу, подаём иски. В отношении физических лиц, проживающих в Хангаласском и Ленском районах, проводится массовое взыскание задолженности. В частности, в отношении жителей Витима и Ленска подано 1755 исков общая сумма задолженности, по которым составляет 12 миллионов рублей. Фонд капремонта с 22 мая по22 июня провел месячник акцию «Прощенные дни». В акции смогли принять участие все физические и юридические лица, являющиеся собственниками многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). По условиям акции собственникам необходимо было полностью погасить задолженность по взносам на капитальный ремонт, а также оплатить текущее начисление за май 2017 года. В период проведения акции мы провели широкомасштабную информационную работу, те кто хотел оплатить взносы на капремонт без пени сделали это в период проведения акции. Ну а для тех, кто не посчитал нужным оплату взносов, будьте уверены, что судебные «письма счастья» со временем дойдут до каждого неплательщика. Не устаю повторять, что куда дешевле оплачивать счета в срок! Хочу напомнить, что если человек не платит больше двух месяцев, то насчитываются пени. Если дело доходит до суда, то нерадивому собственнику придётся оплатить ещё и судебные расходы», – рассказал директор Фонда капремонта Леонид Шибаев.

Своевременная оплата минимального взноса – гарантия того, что капремонт в районе будет проводится по графику. У регионального оператора, местных властей и самих собственников на самом деле задача одна – чтобы жизнь в многоэтажных домах была комфортной, а само жильё – безопасным. Добиться этого можно только тогда, когда в процессе заинтересованы все стороны.

Работа с должниками повсеместно будет лишь набирать обороты. Что касается долгов, то о них собственники могут узнать не только из квитанций. Такие данные есть в «личном кабинете», который находится на официальном сайте Фонда капремонта http://fondkr.ru . Кроме того, всю информацию о задолженности можно узнать по телефонам 40-50-45, 40-50-46.