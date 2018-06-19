Должникам Нерюнгринской ГРЭС отключают горячую воду

Филиал «Нерюнгринская ГРЭС» (входит в АО «Дальневосточная генерирующая компания») вынужденно прекратил подачу горячей воды в 42 квартиры, собственники которых задолжали энергетикам более 3 млн рулей.

В городе Нерюнгри за долги ограничили горячее водоснабжение в 20 квартирах, в поселке Серебряный Бор – в 17, в поселке Беркакит – в 5. Долг только одного из злостных нерюнгринцев-неплательщиков составил 240 тыс. рублей.

«О крайних мерах собственников уведомили заранее, поэтому должники имели достаточно времени для решения проблемы: например, могли заключить соглашение о реструктуризации задолженности. Но они предпочли бездействовать, — комментирует ситуацию начальник отдела по работе с населением теплосбыта филиала «Нерюнгринская ГРЭС» Виктория Маевская. – Не стоит забывать, что должникам грозит не только ограничение ресурса, но и временный запрет на выезд за пределы страны и арест банковского счета».

Следует отметить, что 180 потребителей, получив уведомления об отключении горячего водоснабжения, внесли в кассы теплосбыта 1 млн. 653 тыс. рублей.

Всю интересующую информацию можно узнать по телефонам теплосбыта (41147) 9 57 36 (оператор) или через интернет-приемную на сайте www.dvgk.ru.