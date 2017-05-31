Должна ли газотранспортная организация отвечать за ошибки других?

Несмотря на предупреждающие знаки охранной зоны магистрального газопровода, граждане купили (или получили) земельные участки недалеко от города за постом ГАИ с правой стороны Покровского тракта. Горожане все знаем, как начиная с нулевых годов активно начали предлагать на продажу эти участки, в том числе земли с левой стороны в сторону села Хатассы. Стоимость этих участков всегда была ниже рыночных, хотя расположена она в очень привлекательной местности. Интересовались, разумеется, многие. Но в конце концов передумывали покупать, так как, во-первых, принадлежность этих участков подпадает как сельскохозяйственные угодья, то есть нельзя оформить в собственность, во-вторых, с 2003 года является охранной зоной магистрального газопровода.

Благодаря героическому труду газовиков впервые в мировой практике в условиях Крайнего севера был проложен газопровод под рекой. Напомним, данный газопровод спускается по склону со стратегического объекта ГРС-2, находящегося в районе Птицефабрики, далее следует по правой стороне Покровского тракта, затем по хатасским полям доходят до АГРС с. Хатассы, а дальше проходит через реку Лена в двухниточном исполнении. Объект так и называется «ГРС-2 – Хатассы». Магистральный газопровод обеспечивает природным газом с. Хатассы, с. Табага, п. Владимировка, Высшую школу музыки и Заречные группы улусов. Именно по этим трубам идет голубое топливо жителям Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Чурапчинского улусов, отсюда газопровод в последующем последует в Таттинский, Усть-Алданский и Амгинский улусы. Представьте себе, сколько наших с вами земляков, сельчан наконец-то получат природный газ? На самом деле, за словами «получат голубое топливо» стоит огромный труд газовиков, которые содержат в рабочем состоянии трубы протяженностью только магистральных — более двух тысяч км. Они работают в постоянном режиме, часто в трудных полевых условиях, чтобы бесперебойно обеспечивать переработанным, надежным природным газом.

Сотрудники производственного предприятия в свое время, после ввода газопровода и соблюдения всех нормативных процедур, в 2005 году объект поставили на государственный учет, как особо опасный производственный объект, в том же году включили в Госреестр сведение о наличии магистрального газопровода. Охранные зоны регламентированы «Правилами охраны магистральных трубопроводов». Газопроводы в основном проходят в подземном исполнении, поэтому на них установлены информационные столбики, также есть километровые знаки, и самое главное, газопровод защищен валиком. Не заметить валик протяженностью всего поля просто невозможно. И самое главное, о наличии магистрального газопровода на этой территории указано на карте города. Вся необходимая процедура со стороны эксплуатирующей организации выполнена. Кроме этого, компания постоянно выступает о сохранении охранных зон газопроводов в средствах массовой информации, пишет письма в муниципальные организации.

Наверное, некоторые думают, что охранными зонами объявляют, чтобы сохранить газопроводы?

— Данная зона предназначена прежде всего для ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ населения от возможных инцидентов аварийных ситуаций на магистральном газопроводе. Если по вине третьих лиц случится повреждение газопровода, то газоснабжение будет приостановлено, а это прямая угроза жизни и здоровью населения. Не разрешается препятствовать в выполнении нами работ по обслуживанию и ремонту объектов, ликвидации последствий, возникших на них аварий.

Помимо охранных зон, есть такое определение, как зона минимально-допустимых расстояний от оси газопровода, предусмотренное строительными нормами, значение которой зависит от диаметра трубопровода. В данном случае при диаметре вышеупомянутого газопровода равном 530 мм — зона минимально допустимых расстояний составляет 150 метров в каждую сторону от оси. В указанных зонах КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО строительство каких бы то ни было зданий и сооружений, — комментирует начальник Линейно-производственного управления магистральных газопроводов Владимир Заровняев.

Эти земли с самого начала не должны были выдаваться населению. Об этом «Сахатранснефтегаз» письменно уведомлял муниципальные образования. «Но нарушив требования законодательства, эти участки переведены под ИЖС. И получившие участки люди, оформили земли. Сегодня, как известно, построено пять домов, из них два — капитальных. Мы в этой ситуации обязаны предпринять меры в законном порядке, в связи с этим обратились в суд. Так как газотранспортная компания действовала в рамках законодательства, то решение суда было в нашу пользу. Эта ситуация — итог нарушений в распределении земельных участков», — отмечает заместитель генерального директора по правовым вопросам Василий Попов.

Со своей стороны, мы отмечаем, что здесь вины со стороны эксплуатирующей организации не было и нет. Надо понимать и уважать труд тех людей, которые работают для того, чтобы подавать нам тепло. Есть органы местного самоуправления, муниципальные образования, которые занимаются земельными участками. И, если говорить начистоту, то виноват в данной ситуации, тот, кто умудрился оформить участки охранной зоны газопроводов под ИЖС. Но никак не предприятие, которое непосредственно занято производственной деятельностью.

Справка

В охранной зоне запрещается:

— перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки;

— устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, щелочей и солей;

— разрушать водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие трубопроводы от разрушения;

— разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

— возводить любые постройки и сооружения;

— высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот;

-сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

-производить мелиоративные, земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

— производить планировку грунта;

Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз». http://www.aostng.ru/