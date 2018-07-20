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Общество
20 июля 2018, 12:05
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Дольщики добиваются банкротства «Симиира»

Заявление о банкротстве в отношении строительной компании «Симиир» принято к производству Арбитражного суда. Судебное заседание по рассмотрению обоснованности требований назначено на 14 августа.

В суд обратились два обманутых дольщика, заключивших с застройщиком договор об участии в долевом строительстве жилого комплекса по улице П.Алексеева, 68. Граждане оплатили строительной организации 2 601 900 рублей. Срок исполнения договора — 4 квартал 2016 года. Так как в указанный срок строительство дома окончено не было, то граждане обратились в суд за расторжением договора. Решением суда договор был расторгнут, с застройщика взысканы основной долг, проценты, судебные расходы. Однако денежные средства компания не возвратила.

Заявитель считает, что у ООО «Симиир» имеются все признаки банкротства, и просит признать его несостоятельным.

Напомним, в мае минстрой Якутии сообщал, что по трем строящимся в 16 квартале Якутска объектам ООО «Симиир» заключено 156 договоров долевого строительства, привлечено более 485,4 млн. рублей. Все договоры застрахованы в страховой компании «Респект». Из-за отсутствия у застройщика финансов строительство в настоящее время не ведется. У компании также имеется задолженность перед налоговой службой, Водоканалом, физическими лицами, которые в судебном порядке расторгли договора долевого участия. Отмечено, что у ООО «Симиир» нет собственного имущества. Минстрой Якутии и республиканское управление Госстройжилнадзора заявляли о необходимости проведения процедуры банкротства в отношении недобросовестного застройщика.

Источник: http://ysia.ru/dolshiki-dobivayutsya-bankrotstva-simiira/
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