Долгожданный «Ысыах Олонхо 2018»  состоялся! 

Благодаря ежедневному слаженному труду всех, кто верил в общий успех, мы провели впервые на Алданской земле национальный якутский праздник Ысыах, соединивший в себе культуры разных народов, проживающих на Алданской земле!

По мнению подавляющего большинства гостей торжества, алданский Ысыах признан одним из лучших!

Уникальная природа местности КЭК «Сэвэки», продуманная организация праздника, сплоченность республиканского и районного орг. комитетов праздника, радушный прием алданцев оставили в сердцах всех гостей нашей земли самые теплые чувства.

Хочется выразить слова огромной благодарности всем, кто был причастен к этому историческому для нас событию!

Сердечно благодарю руководство Республики Саха (Якутия) в лице Айсена Сергеевича Николаева и Александра Николаевича Жиркова за оказанную честь и высокое доверие: провести это мероприятие на Алданской земле.

Накопленный богатейший опыт Министерства Культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) выразился в эмоциональном эпическом представлении, оставившем глубокий след у алданцев и гостей.

Спасибо главам муниципальных образований Алданского района за профессиональное и качественное выполнение стоящих перед районом задач по вопросам организации и проведения «Ысыах Олонхо 2018». Здесь хочется отметить личный вклад главы города Алдан Александра Лукича Бугай.

Слова особой благодарности Ассоциации коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока за оказанную помощь в проведении уникального праздника.

Спасибо нашим добровольцам — волонтерам, которые по зову сердца несли свою службу, помогая организовать качественное проведение «Ысыах Олонхо 2018». Благодарю родителей алданских девчонок и мальчишек за то, что отпускали детей на репетиции и мероприятия по уборке и благоустройству нашего города. Спасибо вам за понимание и поддержку!

Спасибо многочисленным общественным организациям нашего района, работа которых отличалась оперативностью и качеством!

Спасибо тем, кто отвечал за безопасность и правопорядок. Высокий уровень работы наших правоохранительных органов отмечен на республиканском уровне.

Благодарю Республиканский Центр Медицины Катастроф Республики Саха (Якутия), ГБУ РС (Я) Алданская ЦРБ, МЧС по РС (Я) за круглосуточное дежурство в период проведения массового мероприятия.

Благодарю МКУ «Департамент образования» МО «Алданский район» в лице Елены Ивановны Хрущ, а так же руководство дошкольных, школьных и среднеспециальных учебных заведений за организацию расселения, питания гостей и участников праздника.

Выражаю слова сердечной благодарности тем, кто взял на себя весомую часть финансовых обязательств по проведению в нашем районе главного республиканского праздника: генеральному спонсору «Ысыах Олонхо 2018» АО «Полюс Алдан»; главному спонсору — компании «Стройгазконсалтинг»; официальным спонсорам: ПАО «Селигдар», ООО «Транснефть – Восток»; партнерам праздника: ООО «Газпром трансгаз Томск», АО «ДРСК», ООО «Паритет», спонсорам: ПАО «Высочайший»,АК «Железные дороги Якутии», ООО «Ассоциация строителей АЯМ».

Спасибо сотрудникам администрации Алданского района, которые, не зная усталости, вели тяжелую и кропотливую работу по благоустройству территории местности «Сэвэки», организовывали мероприятия, встречали и провожали гостей. Спасибо вам, дорогие коллеги!

Слова особой благодарности коллективу Управлению Культуры и искусства Алданского района за высокие профессиональные качества и решающую роль в организации проведения нашего праздника.

Спасибо коллективу Центра подготовки по зимним видам спорта за помощь в организации соревнований и проживания гостей.

Спасибо МУП БЦ «Кеме» за предоставленное качественное и вкусное питание гостей и жителей Алданского района в дни проведения Ысыах.

Благодарю МУП «АПП» и ООО «Пассажирско — транспортная компания» за организацию бесперебойной перевозки пассажиров по введенным в праздничные дни маршрутам.

Спасибо вам, дорогие мои алданцы, за то, что проведенный нами национальный праздник Ысыах стал гордостью и достоянием не только нашего района, но и всей республики.

Спасибо всем, кто верил! Благодарю вас за поддержку и помощь!

Глава МО «Алданский район Северин Николаевич Поздняков