Долгожданное лето пришло в Депутатский

Лето в Устьянье наступает чуть позже, чем в центральных районах Якутии. На каменистой почве горной тундры расцвели долгожданные хрупкие цветы.

С наступлением устойчивой теплой летней погоды, вблизи поселка Депутатский расцвела горная тундра. Сквозь каменистую почву выросли цветы Севера. И всю эту красоту хрупкой природы северного края запечатлел на свою камеру местный фотограф -любитель Афанасий Климовский.